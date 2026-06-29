Nemzeti Sportrádió

WNBA: Négyszeri hosszabbítás és 247 pont Washingtonban

2026.06.29. 11:16
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Carla Leite karriercsúcsot jelentő 32 pontot szerzett (Fotó: Getty)
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kosárlabda Washington WNBA Portland
A liga történetének a második négyszeri hosszabbítást hozó mérkőzésén a Washington Mystics 124-123-ra legyőzte vendég Portland Fire csapatát vasárnap az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA).

A maratoni meccsen a portlandieknél a francia Carla Leite - aki idén Euroliga-bronzérmet nyert a Zaragozával - karriercsúcsot jelentő 32 pontot szerzett, de ez kevésnek bizonyult a sikerhez, miután az utolsó ráadás utolsó másodpercében a dobása lejött a gyűrűről. Csapattársai közül a török Fenerbahcével áprilisban Euroliga-bajnok, spanyol válogatott Megan Gustafson 20, a Győrben is megfordult kanadai Bridget Carleton pedig 16 pontot dobott.

A fővárosiaknál Michaela Onyenwere 30, míg az amerikai válogatottban az idén bemutatkozott Kiki Iriafen 27 ponttal zárt.

A Mystics az 1996-ban alapított WNBA történetének másik négy ráadásos meccsén is érdekelt volt: 2001 júliusában a washingtoniak a Seattle Stormot verték meg 40 helyett 60 perc alatt. Azon a találkozón a mostani 247 helyett mindössze 141 pont született: 72-69 lett a végeredmény.

kosárlabda Washington WNBA Portland
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