„A változó fogyasztói szokások közepette a sport az egyik leghatékonyabb tartalomtípus”

Borsány-Gyenes András pályája elején a Nemzeti Sport munkatársa is volt – például az angol labdarúgásról és a teniszről írt napi rendszerességgel –, így az mmonline.hu-n is olvasható interjúban gyorsan adódott a kérdés: „Mint egykori Nemzeti Sport-os, nem gondolkozol azon, hogy most megvásárold a lapot? Vélhetően eladó lesz.”

„A Nemzeti Sport nemzeti kincs, és mint egykori munkatárs, nagyon szeretném, hogy sokáig megmaradjon a magyar sportrajongók számára – válaszolta Borsány-Gyenes András. – Ehhez minden bizonnyal változnia, alkalmazkodnia kell a digitális világhoz, de a brand erős, és ez jó alapot jelenthet. Ha jól számolom, a Network4 jelenlegi csapatában öten is vagyunk, akik dolgoztunk az újságnál, úgyhogy affinitásunk bizonyosan lenne, de ennél messzebbre egyelőre nem mennék…”

Borsány-Gyenes médiapiaci karrierjének fontos állandó eleme a sporttelevíziózás: annak idején a UPC Média vezetőjeként ő irányította a Sport TV elindulását, később projektmenedzserként meghatározó szerepet játszott a magyar és a román Digi Sport csatornák beindításában, és a legutóbbi pénzügyi évben 12 milliárd forint árbevételt elkönyvelő, 15 százalékot meghaladó növekedést produkáló Network4 Media Group elnök-vezérigazgatójaként is – további öt lineáris csatorna mellett – két sportadó, az Arena4 és a Match4, valamint a piacvezető sportstreaming-szolgáltatás, a Net4+ tartozik a felügyelete alá.

Mint elmondta: a sportcsatornák létrehozását természetesen nem a sport iránti vonzódása indokolta, „hanem mert a változó fogyasztói szokások közepette ez az egyik leghatékonyabb tartalomtípus, amely a tévés közönséget megtartja, a streamingét pedig építi. Azt gondolom, ha ezt nem léptük volna meg, akkor ma a Network4 nem lenne növekvő súlyú piaci szereplő.”

„A költségvetés nem végtelen, és a 2020-ban megkezdett fejlesztéskor döntenünk kellett arról, hogy mire helyezzük a hangsúlyt. Sokat törtük a fejünket, hogy egyedi tartalmat keresve a saját gyártás vagy a sport felé induljunk-e inkább el. Végül azért döntöttünk a sport mellett, mert relatíve kisebb kockázatot jelent, hiszen a Premier League-nek vagy az NFL-nek mindig van egy stabil közönsége, és önmagában is marketingerőt képvisel. A saját gyártás viszont lehet nagyon sikeres, de akár hozhat totál kudarcot is. A sport mellett tettük le a voksunkat, már csak az élő közvetítések, az egyidejűség miatt is ez jobban támogatta a streamingplatformunk kialakítását” – világította meg döntésük hátterét Borsány-Gyenes.

Az elnök-vezérigazgató emlékeztetett: az övék a legszélesebb futballkínálat – náluk látható a Premier League egy része, az angol Ligakupa, a teljes Bundesliga, a Serie A –, szintén húzótartalom az NFL, a MotoGP, a NASCAR, az IndyCar, valamint a Darts European Tour, míg a sportstreaminget exkluzív tartalomként viszi előre a UFC, az ATP és a WTA Tour, az extra NFL- és MotoGP-tartalmak.

Mint ismert, a Nemzeti Sportot kiadó NS Média és Vagyonkezelő Kft. felett a tulajdonosi jogokat a nemrég elfogadott médiatörvény értelmében a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. gyakorolja, amely az előterjesztés szövege szerint „2026. december 31-ig javaslatot tesz a társaság fenntartására, átalakítására vagy megszüntetésére a sportért és a kultúráért felelős miniszter véleményének a kikérésével.”