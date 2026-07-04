NS-infó: elköszönt Zalaegerszegen a Svájcba tartó nigériai bekk

A Nemzeti Sport információi szerint elköszönt csapattársaitól ZTE játékosa, Akpe Victory, akit korábban a portugál Benficával és a skót Rangersszel is hírbe hoztak. Lapunk úgy tudja, a 19 éves nigériai védő az FC Baselnél folytatja pályafutását, miután a huszonegyszeres svájci bajnoknak sikerült egyezségre jutnia a zalaiakkal.

A Nemzeti Sport értesülése egybecseng az átigazolási specialista újságíró, Rudy Galetti információjával, aki X-bejegyzésben beszélt az üzlet létrejöttéről.

🚨🤝 EXCL | FC Basel are closing in on the Akpe Victory deal.



After weeks of negotiations, the Swiss club has closed the gap with ZTE, who had previously rejected offers for the player.



The Nigerian player is now set to begin a new chapter in Switzerland. 🔜🇨🇭 pic.twitter.com/gQmbUBPVUI — Rudy Galetti (@RudyGaletti) July 3, 2026

A remek felépítésű fiatal afrikai labdarúgó idén januárban érkezett Zalaegerszegre az litván FK Bangától, az NB I-ben 13 mérkőzésen összesen 874 percet kapott, ezalatt egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.