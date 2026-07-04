NS-infó: elköszönt Zalaegerszegen a Svájcba tartó nigériai bekk
A Nemzeti Sport úgy értesült, hogy távozik Zalaegerszegről Akpe Victory, az NB I-es csapat nigériai védője, aki a hírek szerint a huszonegyszeres svájci bajnok FC Baselnél folytatja pályafutását.
A Nemzeti Sport információi szerint elköszönt csapattársaitól ZTE játékosa, Akpe Victory, akit korábban a portugál Benficával és a skót Rangersszel is hírbe hoztak. Lapunk úgy tudja, a 19 éves nigériai védő az FC Baselnél folytatja pályafutását, miután a huszonegyszeres svájci bajnoknak sikerült egyezségre jutnia a zalaiakkal.
A Nemzeti Sport értesülése egybecseng az átigazolási specialista újságíró, Rudy Galetti információjával, aki X-bejegyzésben beszélt az üzlet létrejöttéről.
A remek felépítésű fiatal afrikai labdarúgó idén januárban érkezett Zalaegerszegre az litván FK Bangától, az NB I-ben 13 mérkőzésen összesen 874 percet kapott, ezalatt egy gólt szerzett és egy gólpasszt adott.
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