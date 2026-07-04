Zöld-foki-csoda, curacaói pontszerzés – kis csapatok nagy pillanatai a vb-n
Rengeteg kritika érte a Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA), amiért 48 csapatosra bővítette a világbajnokság mezőnyét, de tény, olyan válogatottak kaptak lehetőséget a bemutatkozásra, vagy arra, hogy hosszú idő után vegyenek részt ismét a tornán, amelyek másként nehezen kerültek volna képbe. Az alábbiakban velük foglalkozunk, felidézve a hősies pillanatokat, amelyekkel meg tudták ajándékozni szurkolóikat.
1. Curacao – gól Németországnak, pontszerzés Ecuador ellen
A kis karibi szigetország a bemutatkozásakor a várakozásnak megfelelően kiütéses vereséget (1–7) szenvedett Németországtól, ám így is tudott mit ünnepelni: az első félidőben Livano Comenencia talált be Manuel Neuer kapujába, 1–1-re alakítva az állást, sokkolva a németeket. Mivel Curacao a másik két csoportmérkőzésén gól nélkül maradt, az FC Zürich középpályása az első és eddig egyetlen vb-gólszerzője a curacaói válogatottnak. De nem az egyetlen hőse! A második csoportmérkőzését Ecuador ellen játszotta a karibi nemzet, és a kapuban parádézó (15 védést bemutató) Eloy Roomon nem lehetett kifogni, a meccs 0–0-val ért véget, Curacao pontot szerzett. Emiatt még az utolsó csoportkörben is maradt esélye a továbbjutás kiharcolására – ellentétben többek között Törökországgal –, és ugyan az Elefántcsontpart elleni összecsapáson (0–2) elmaradt a bravúr, összességében senki sem mondhat egy rossz szót sem Dick Advocaat szövetségi kapitány együttesére.
2. Zöld-foki-szigetek – veretlenül megvívott csoportkör
Aki eddig nem ismerte a kis afrikai ország válogatottját, a Spanyolország elleni csoportmérkőzés eredményének (0–0) hallatán biztosan felkapta a fejét. Az Európa-bajnoki címvédő hiába próbálkozott 27 kapura lövéssel/fejessel, birtokolta 74 százalékban a labdát és mutatott fel 734 sikeres passzt, nem ment vele semmire. A Zöld-foki-szigetek 40 éves kapusa, Vozinha élete formájában védett, nem kapott gólt, a világraszóló sikerrel felérő döntetlen pedig megalapozta a vb-újonc remek szereplését. A folytatásban Uruguay (2–2) és Szaúd-Arábia (0–0) ellen is döntetlent ért el a csapat, a három szerzett ponttal csoportja második helyén végzett, és továbbjutott a torna kieséses szakaszába. A sorsoláson a szerencse ugyanakkor nem állt mellé, a nyolcaddöntőbe jutásért aligha kaphatott volna nehezebb ellenfelet a világbajnoki címvédő Argentínánál. Persze a minicsoda itt sem maradt el: 1–1 a rendes játékidőben, 2–2 utána, végül a hosszabbításban 3–2-es vereség.
3. Katar – döntetlen a csoportgyőztessel szemben
Az előző világbajnokság házigazdája története során először jutott ki a tornára selejtezőből (2022-ben a rendező jogán vett részt), és a célja nem lehetett más, mint feledtetni a négy évvel korábbi leszereplést, amikor egy szerzett góllal, mínusz hatos gólkülönbséggel, és három vereséggel esett ki a csoportkörből. A küldetés felemásan sikerült. A továbbjutás nem jött össze, ráadásul a társrendező Kanada 6–0-s csapást mért Julen Lopetegui szövetségi kapitány csapatára, Svájc ellen azonban 1–1 lett a végeredmény, a katariak történetük során először szereztek vb-pontot. A siker értékét növeli, hogy Svájc a folytatásban Bosznia-Hercegovinát (4–1) és Kanadát (2–1) is legyőzte, így megnyerte a csoportot, Katar pedig egy ponttal a tarsolyában úgy mehetett fel a pályára a bosnyák válogatott ellen, hogy ha nyer, négy szerzett ponttal jó eséllyel kiharcolja a továbbjutást. Győznie aztán nem sikerült, 3–1-re az európai csapat diadalmaskodott, a katariak viszont így is azzal a tudattal utazhattak haza, hogy a négy évvel korábbinál jobban szerepeltek.
4. Jordánia – hárman is feliratkoztak a góllövőlistára
Története első világbajnokságán vett részt a közel-keleti ország, és ugyan három vereséggel zárta a tornát, nem adta olcsón a bőrét: mindhárom riválisa ellen gólt szerzett. Ausztria (1–3) kapujába Ali Olvan talált be, 1–1-re alakítva az állást, Algéria (1–2) ellen Nazir Al-Rasdan góljával fél órán keresztül 1–0-ra vezetett a jordániai válogatott, a vb-címvédő Argentína (1–3) ellen Musza Al-Tamari szépített. A kiesést követő értékelésében Dzsamal Szellami szövetségi kapitány is arra hívta fel játékosai figyelmét, hogy a megszerzett tapasztalat aranyat érhet a jövőben.
„A legfontosabb, hogy kijutottunk a tornára, és a játékosok első kézből tapasztalták, ha valamiért keményen dolgoznak, eredményre vezet – mondta sajtótájékoztatóján a szakvezető. – Ahhoz, hogy fel tudjuk venni a versenyt egy világbajnokságon az ellenfelekkel, jobb fizikai állapot kell. Pontosan láttuk, miben kell fejlődnünk, és ha elvégezzük a munkát, a jövőben nehezebb lesz legyőzni minket. Argentína a legjobb csapat, amellyel szembenéztünk, kitűnő játékosokkal. A csoportban csak mi szereztünk gólt ellene, és erre büszkék lehetünk.”
5. Dél-Afrika – továbbjutás a kieséses szakaszba
Korábban sohasem vette sikerrel a vb-csoportkört a dél-afrikai válogatott, pedig rendezőként 2010-ben még a hazai pálya előnyét is élvezhette. Az akkor szerzett négy pont Uruguay és Mexikó mögött a harmadik helyre volt elég, ezúttal viszont hasonló teljesítménnyel sikerült elcsípni a második helyet. Pedig a kezdés egyáltalán nem tűnt biztatónak… Dél-Afrika a nyitó mérkőzésen gyenge játékkal 2–0-s vereséget szenvedett Mexikótól, és a Csehország elleni 1–1 sem igazán adott okot a bizakodásra. Dél-Korea ellen aztán felszívta magát, Thapelo Maseko góljával 1–0-ra nyert, és az előzetesen jóval esélyesebbnek tartott ázsiai válogatottat megelőzve bejutott a legjobb harminckettő közé. Ott sem vallott szégyent: a társrendező kanadai válogatott sokáig nem talált fogást a fegyelmezetten védekező csapaton, Stephen Eustáquio a 90+2. percben tudta csak feltörni a védelmét – ez a gól jelentette a kieséses szakasz elérésével így is futballtörténelmet író dél-afrikaiak búcsúját.
(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 4-i lapszámában jelent meg.)