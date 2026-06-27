Kosárlabda: napokon belül kirúghatják a Real Madrid sztáredzőjét – sajtóhír

Az európai kosárlabdázás egyik legnagyobb hírű, a spanyol válogatottal egyszeres világ- és négyszeres Európa-bajnok szakvezetője 1999 és 2002 között is irányította már a Real Madridot, és akkor sem alkotott maradandót, és most úgy tűnik, a történelem ismétli önmagát.

A barcelonai El Mundo Deportivo értesülései szerint ugyanis Scariolo jelenleg közelebb van a távozáshoz, mint ahhoz, hogy megőrizze pozícióját a Real Madridnál, amely ebben az idényben egyetlen trófeát sem tudott nyerni, dacára annak, hogy minden fronton nagy esélyesnek számított és közel is állt a végső győzelemhez – főleg az Euroligában, ahol csak a döntőben maradt alul a gárda az Olympiakosszal szemben.

A tavaly kinevezett szakember helye sokáig megkérdőjelezhetetlennek tűnt, azonban az elmúlt napokban jelentős átalakulások kezdődtek a szakosztálynál, és ez már a 65 éves olasz mester jövőjét is érintheti.

A barcelonai lap úgy tudja: Scariolót a következő napokban meneszthetik posztjáról.