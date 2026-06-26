Nemzeti Sportrádió

Japánban lett vezetőedző a spanyol bajnok Kovács Adrián

2026.06.26. 15:58
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Kovács Ardián (chibajets.jp)
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kosárlabda Chiba Jets Kovács Adrián
Távozik a spanyol bajnok Valencia kosárlabdacsapatától Kovács Adrián segédedző, aki a japán élvonalbeli Chiba Jets vezetőedzője lett.

A bb1.hu szaklap a basketnews.com oldalra hivatkozva pénteken közölte, hogy a 34 éves magyar szakember a következő idénytől a szigetországba költözik. Kovács Adrián a közösségi oldalán búcsúzott el a Valenciától, kiemelve, hogy a város sokkal többet adott neki és családjának a kosárlabdánál.

„Második otthonunkká vált. Itt született meg a lányunk. Itt ünnepelhettem az első bajnoki címemet. És kivételes emberekből álló közösséggel oszthattuk meg ezt az utazást. Az itt kialakult kapcsolataink messze túlmutatnak a kosárlabdán, és egy életen át elkísérnek majd bennünket” – fejtette ki.

A hírek szerint a magyar tréner iránt NBA-csapatok részéről is komoly érdeklődés mutatkozott különböző stábpozíciókra. Korábban a német Telekom Baskets Bonn-nál és a Paris Basketballnál is a finn Tuomas Iisalo mellett dolgozott, aki jelenleg az NBA-ben szereplő Memphis Grizzlies vezetőedzője.

A 2005-ben alapított Chiba Jets 2024-ben a Kelet-Ázsiai Szuperligát, 2021-ben pedig a japán bajnokságot nyerte meg, emellett ötszörös kupagyőztes.

A Valencia bajnoki címének még egy magyar érdekeltje van a válogatott Nathan Reuvers személyében.

 

kosárlabda Chiba Jets Kovács Adrián
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