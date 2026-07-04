Tour de France – kezdődik a hajsza a sárga trikóért

Három hét – több mint 3300 kilométer

Barcelonától Párizs légvonalban körülbelül 830 kilométer, autóval nagyjából 9-10 óra, míg repülővel a tiszta menetidő csupán 1 óra 40 perc. A 184 rajthoz álló kerékpárosra viszont 3321.2 kilométer vár három héten keresztül, miközben a Pireneusokban és az Alpokban is számos hegycsúcsra kell felkapaszkodni. Az utolsó, párizsi szakaszon az ünnepi pezsgőzés előtt a Montmartre-negyed macskaköves emelkedői okozhatnak kellemetlen pillanatokat.

1. szakasz (július 4., Barcelona–Barcelona, 19.6 km, rajt: 17.05, utolsó érkező: 19.16) – Ötvenöt év után kezdődik csapatidőfutammal a Tour de France, a helyszín ezúttal Katalónia központja, Barcelona.

2. szakasz (július 5., Tarragona–Barcelona, 168.5 km, rajt: 13.45, várható befutó: 17.26) – A Baleár-tenger partján vezet az etap első fele, majd összesen négy kategorizált emelkedő vár a mezőnyre, és ez a szakasz is Barcelonában ér véget.

3. szakasz (július 6., Granollers–Les Angles, 195.9 km, rajt: 12.10, várható befutó: 16.54) – Spanyolországból indul, de már Franciaországban zárul az első hegyi szakasz, a Col de Toses jelenti a nap legnehezebb emelkedőjét: 9.3 kilométer, a meredekség 6.5 százalék.

4. szakasz (július 7., Carcassonne–Foix, 181.9 km, rajt: 13.10, várható befutó: 17.23) – Egy újabb dombos szakasz, négy kategorizált emelkedővel.

5. szakasz (július 8., Lannemezan–Pau, 158.3 km, rajt 14.05, várható befutó: 17.37) – Sprinterek, figyelem! Ez lehet az első mezőnyhajrás etap, csupán egy kategorizált emelkedőt tartalmaz.

6. szakasz (július 9., Pau–Gavarnie-Gedre, 186.2 km, rajt 12.15, várható befutó: 17.29) – Viszonylag sík felvezető után következnek a hegyek az etap második felében, például az ikonikus Tourmalet-ra is fel kell jutni. Korai szakasz ugyan, de már alkalmat ad arra, hogy az összetettben valamivel növelni vagy éppen faragni lehessen a különbséget.

7. szakasz (július 10., Hagetmau–Bordeaux, 175.1 km, rajt 13.15, várható befutó: 17.13) – Egy újabb szinte teljesen sík etap, megint a sprinterek csatázhatnak a győzelemért.

8. szakasz (július 11., Périgueux–Bergerac, 180.4 km, rajt: 13.15, várható befutó: 17.20) – Hosszú és sík szakasz, amely ismét alkalmat ad a mezőnyhajrára.

9. szakasz (július 12., Malemort–Ussel, 185.5 km, rajt: 13.35, várható befutó: 17.47) – Dimbes-dombos terepen ér véget a Tour első hete, négy kategorizált emelkedővel, de egyik sem a legnehezebb fajtából.

10. szakasz (július 14., Aurillac–Le Lioran, 166.6 km, rajt: 13.10, várható befutó: 17.12) – Az első pihenőnap után hegyi szakasszal indul a második hét, egymást váltják a különböző nehézségű hágók az etap második felében.

11. szakasz (július 15., Vichy–Nevers, 161.3 km, rajt: 13.50, várható befutó: 17.31) – Két negyedik kategóriás emelkedőn kívül sík etap, amely a sprinterek csatáját hozhatja.

12. szakasz (július 16., Circuit Nevers Magny-Cours–Chalon-sur-Saone, 179.1 km, rajt: 13.30, várható befutó: 17.29) – Megint a sprinterek napja lehet, útközben azért három kisebb dombot meg kell mászni.

13. szakasz (július 17., Dole–Belfort, 205.8 km, rajt: 13.00, várható befutó: 17.46) – Az idei Tour leghosszabb szakasza, amelynek első háromnegyede sík, utána viszont az első kategóriás Ballon d’Alsace jelenthet nehézséget, amelyről le is kell érni.

14. szakasz (július 18., Mulhouse–Le Markstein, 155.3 km, rajt: 13.10, várható befutó: 17.24) – Akár az összetett alakulásában is szerepet játszhat ez a hegyi szakasz, amelyen ismét felkeresik a versenyzők a Ballon d’Alsace-t, de azon kívül két első kategóriás hágóval is meg kell küzdeniük.

15. szakasz (júl.19., Champagnole–Plateau de Solaison, 183.9 km, rajt: 13.10, várható befutó: 17.41) – A Solaison-fennsíkra vezető 11.3 kilométeres emelkedő meredeksége átlagosan kilenc százalék, ez már igazi királykategória. Friss emléket őriz erről Isaac del Toro, az UAE mexikói kerékpárosa egy hónappal korábban egy másik versenyen már ünnepelhetett ott győzelmet.

16. szakasz (július 21., Évian-les-Bains–Thonon-les-Bains, 26.1 km, rajt: 13.00, utolsó beérkező: 17.50) – Az idei Tour egyetlen egyéni időfutama. Egy második kategóriás emelkedő fel- és lejtmenetét követően sík terepen zajlik, szintén alkalmas az összetettbeli különbségek módosítására.

17. szakasz (július 22., Chambéry–Voiron, 174.7 km, rajt: 13.20, várható befutó: 17.18) – A sprinterek utolsó esélye a szakaszgyőzelemre: néhány kisebb emelkedő után szinte végig sík az etap.

18. szakasz (július 23., Voiron–Orcieres-Merlette, 185.2 km, rajt: 12.35, várható befutó: 17.12) – A mindent eldöntő napok első felvonása, „csupán” öt kategorizált emelkedővel, a végén első kategóriás befutóval.

19. szakasz (július 24., Gap–Alpe d’Huez, 127.9 km, rajt 14.00, várható befutó: 17.24) – Rövid, de annál nehezebb szakasz végén másszák meg először a kerékpárosok az Alpe d’Huezt. Előtte még három jelentős hágó vár a még versenyben lévő bringásokra.

20. szakasz (július 25., Le Bourg-d’Oisans–Alpe d’Huez, 170.9 km, rajt: 11.20, várható befutó: 16.11) – A királyszakasz az Alpokban: közel 5500 méternyi szintkülönbség, egy első és három királykategóriás emelkedővel, közte a Col du Galibier-vel. Ez a szakasz végképp eldönti, ki tekerhet be sárga trikóban Párizsba.

21. szakasz (július 26., Thoiry–Párizs, Champs-Élysées, 133 km, rajt: 16.15, várható befutó: 19.30) – A záró nap sem fullad unalomba, köszönhetően a programba emelt Montmartre-nak, a Sacré Coeur-bazilikához háromszor is feltekernek a kerékpárosok. 2024-ben Remco Evenepoel itt nyert olimpiát, tavaly pedig Wout van Aert megverte Tadej Pogacart.

Az összetettben legelőkelőbb helyen álló 25 éven aluli kerékpárost illeti a fehér trikó. Tavaly ezt a tehetséges német Florian Lipowitz szerezte meg, aki most is indul a körversenyen. Isaac del Toro tavaly robbant be a köztudatba, az UAE mexikói kerékpárosa nagyon közel állt ahhoz, hogy megnyerje a Girót, ám az utolsó hegyet eltaktikázta. Pályafutása során először indul a Touron, ráadásul kiváló formában teljesít idén. A franciák reménysége, Paul Seixas még nincs húszéves, de már megnyerte a Baszk kört, míg az egynaposokon a legrosszabb eredménye egy-egy második hely Pogacar mögött… Kétségtelenül nagy jövő előtt áll a Decathlon tinije, aki Bernard Hinault 1985-ös sikere után a következő hazai győztes lehet, de egyelőre a fehér trikóra nagyobb az esélye, mint a sárgára. Maillot blanc – a „Kisbika” és a francia csodatini különmeccse

A Tour de France összetettjét vezető kerékpáros sárga trikót visel. 1919-ben vezették be, a színválasztás oka, hogy a körversenyt szervező L’Auto című újságot sárga színű papírra nyomtatták. 2020 óta csak Tadej Pogacar (2020, 2021, 2024, 2025) és Jonas Vingegaard (2021, 2022) vihette haza, s vélhetően idén is ők küzdenek meg ezért az óriási dicsőségért. (Képünkön a 2025-ös eredményhirdetés, balról Vingegaard, Pogacar és Florian Lipowitz.) Ami a formájukat illeti, Pogacar legrosszabb eredménye idén a második hely a Párizs–Roubaix-n, azóta többek között a Romandiai és a Svájci körversenyt is jókora különbséggel nyerte meg. Vingegaard mérlege hibátlan, a Párizs–Nizza után az Olasz körversenyen is győzött, így már mindegyik háromhetesen első lett legalább egyszer. Váratlan fordulatnak kellene bekövetkeznie, hogy ne ez a két kerékpáros végezzen a dobogó első és második fokán. Ebben bizakodhat például Juan Ayuso is, aki az elmúlt két háromhetese közül egyet sem fejezett be, de most már a Lidl-Trek csapatában bizonyíthat. Egan Bernal is nyert már Tourt, a szimpatikus kolumbiai kerékpáros nemrég 10. lett a Girón. A sokoldalú brit Tom Pidcock négy éve szakaszgyőzelmet ünnepelhetett, tavaly harmadik lett a Vueltán. Maillot Jaune – Pogacar ötödször, Vingegaard harmadszor, vagy valaki más?

A hegyi befutókon és részhajrákon szerzett pontok alapján dől el, kit illet a pöttyös trikó, amelynek viselője látványosan kitűnik a tömegből. Tavaly Pogacar nyert ebben a versenyben is, ám mivel ő jellemzően sárgában tekert, Vingegaard vehette fel jó néhányszor. A 2024-es győztes Richard Carapaz ezúttal is indul, míg a Bahrain-Victorious színeiben megméreti magát a tavalyi harmadik helyezett Lenny Martinez. Thymen Arensman negyedik lett a hegyi pontversenyben, a holland kerékpáros két nehéz szakaszt is megnyert, most az Alpe d’Huezen mutathatja meg, mire képes. Maillot a pois rouges – a hegyek királya

Amennyiben Tadej Pogacar ünnepelhet sárgában a francia fővárosban, beéri az ötszörös győztes sportági klasszisokat, Jacques Anquetilt, Eddy Merckxet, Bernard Hinault-t és Miguel Induráint. Lance Armstrong ugyan hétszer diadalmaskodott, ám az amerikait mindegyik sikerétől megfosztották doppingvétsége miatt.

Ha Vingegaard győz, pályafutása harmadik Tour-sikerét aratja. Ezzel egyébként megismételné Pogacar 2024-es és Marco Pantani 1998-as duplázását, a szlovén és az olasz kiválóság egy éven belül megnyerte a Girót és a Tourt is. Ráadásul Vingegaard ebben az esetben egyszerre mindhárom háromhetes címvédője lenne, hiszen tavaly ő győzött a Vueltán. Legendák nyomában

A sprinterek a zöld trikóért küzdenek, a pontokat szakaszgyőzelmekért és gyorsasági részhajrákért adják. Színét egy helyi kertészeti láncról kapta, tavaly Jonathan Milan nyerte meg, aki azonban most nem indul. Viszont tagja a mezőnynek a 2024-es zöld trikós eritreai Biniam Girmay. A norvég Jonas Abrahamsen, a francia Anthony Turgis is az esélyesek között lehet, míg Mads Pedersen két Vuelta-pontversenygyőzelem után a Tourról is elhozhatja ezt a trikót. A Magyar körversenyen is láthattuk, mennyire kiváló sprinter a 2024-es Európa-bajnok Tim Merlier, a belga kerékpáros három szakaszt korábban már megnyert a Touron. Első TdF-sikerére vár Phil Bauhaus és Olav Kooij is, mindkettő nagyszerű sprinter, szóval a mezőnyhajrás szakaszok végén is izgalmakra számíthatunk. Maillot vert – ki gyűjti a legtöbb pontot?

23 csapat 184 kerékpárosa áll rajthoz szombaton Barcelonában. A legmagasabb kategóriát jelentő world teamek kivétel nélkül a lehető legerősebb összeállításban méretik meg magukat, de a másodvonalat jelentő öt pro team is bizakodhat szakaszgyőzelemben. Összeállításunkban mindegyik csapatból kiemeltünk egy-egy szereplőt, akire érdemes lesz figyelni az elkövetkezendő hetekben. 1. UAE Team Emirates (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Tadej Pogacar, 4x Tour de France-győztes)

2. Visma-Lease a Bike (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Jonas Vingegaard, 2x Tour de France-győztes)

3. Alpecin-Premier Tech (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Mathieu van der Poel, világbajnok)

4. Bahrain-Victorious (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Damiano Caruso, Giro d’Italia összetett-2.)

5. Decathlon (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Paul Seixas, Baszk körverseny-győztes)

6. EF Education-EasyPost (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Richard Carapaz, Giro d’Italia-győztes)

7. Groupama-FDJ United (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Romain Grégoire, Brit körverseny-győztes)

8. Netcompany Ineos (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Egan Bernal, Tour de France és Giro d’Italia-győztes)

9. Lidl-Trek (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Juan Ayuso, Tirreno–Adriatico- és Baszk körverseny-győztes)

10. Lotto Intermarché (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Arnaud De Lie, Renewi Tour-győztes)

11. Movistar (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Pablo Castrillo, 2x Vuelta a Espana-szakaszgyőztes)

12. NSN (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Biniam Girmay, 3x Tour de France-szakaszgyőztes)

13. Red Bull-Bora-Hansgrohe (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Remco Evenepoel, 2x olimpiai bajnok)

14. Soudal Quick-Step (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Tim Merlier, 3x Tour de France-szakaszgyőztes)

15. Jayco AlUla (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Michael Matthews, 4x Tour de France-szakaszgyőztes)

16. Picnic PostNL (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Pavel Bittner, Vuelta a Espana-szakaszgyőztes)

17. Uno-X (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Jonas Abrahamsen, Tour de France-szakaszgyőztes)

18. Astana (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Mike Teunissen, Tour de France-szakaszgyőztes)

19. Cofidis (Besorolás: pro team. Kiemelkedő versenyző: Benjamin Thomas, Giro d’Italia-szakaszgyőztes)

20. Tudor (Besorolás: pro team. Kiemelkedő versenyző: Julian Alaphilippe, 2x világbajnok)

21. TotalEnergies (Besorolás: world team. Kiemelkedő versenyző: Anthony Turgis, Tour de France-szakaszgyőztes)

22. Caja Rural (Besorolás: pro team. Kiemelkedő versenyző: Fernando Gaviria, 2x Tour de France-szakaszgyőztes)

23. Pinarello Q36.5 (Besorolás: pro team. Kiemelkedő versenyző: Tom Pidcock, Strade Bianche-győztes) Csapatok és versenyzők

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. július 4-i lapszámában jelent meg.)