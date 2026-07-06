Somogyi Ádám: Akár Luka Doncic is Magyarországra érkezhet
A már biztos továbbjutó magyar férfi kosárlabda-válogatott 85–70-re felülmúlta Székesfehérváron a belgákat, így győzelemmel zárta a világbajnoki selejtező első csoportkörét. A mérkőzést követően Somogyi Ádám és Golomán György, a válogatott játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.
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