Somogyi Ádám: Akár Luka Doncic is Magyarországra érkezhet

A már biztos továbbjutó magyar férfi kosárlabda-válogatott 85–70-re felülmúlta Székesfehérváron a belgákat, így győzelemmel zárta a világbajnoki selejtező első csoportkörét. A mérkőzést követően Somogyi Ádám és Golomán György, a válogatott játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.