Nemzeti Sportrádió

Somogyi Ádám: Akár Luka Doncic is Magyarországra érkezhet

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.07.06. 22:20
null
Címkék
kosárlabda Somogyi Ádám Golomán György
A már biztos továbbjutó magyar férfi kosárlabda-válogatott 85–70-re felülmúlta Székesfehérváron a belgákat, így győzelemmel zárta a világbajnoki selejtező első csoportkörét. A mérkőzést követően Somogyi Ádám és Golomán György, a válogatott játékosai értékelték csapatuk teljesítményét.
Kosárlabda
3 órája

A belgák elleni győzelemmel zárta a vb-selejtező első csoportkörét a magyar férfi kosárlabda-válogatott

A mieink így három sikerrel és három vereséggel jutottak tovább, két legenda pedig elbúcsúzott a nemzeti csapattól.

 

kosárlabda Somogyi Ádám Golomán György
Legfrissebb hírek

Férfi kosárlabda BL: a második kalapból várja a sorsolást a Falco

Kosárlabda
6 órája

Kosárlabda: svédek elleni győzelem az U20-as női Eb-n

Utánpótlássport
Tegnap, 17:07

Kosárlabda: németek elleni vereség az U20-as női Eb nyitányán

Utánpótlássport
2026.07.04. 21:30

Kosárlabda: az U18-as fiúk legyőzték Portugáliát

Utánpótlássport
2026.07.04. 14:57

WNBA: Juhász Dorka edzésbe állt Minnesotában

Kosárlabda
2026.07.04. 11:47

Kosárlabda vb-selejtező: a mieink szerint a nyomás a finneken lesz

Kosárlabda
2026.07.03. 11:59

Kosárlabda: megkezdődik az U20-as női Európa-bajnokság Litvániában

Utánpótlássport
2026.07.03. 09:03

Molnár-Budácsik Dorottya: Második otthonom lett a Vasas

Kosárlabda
2026.07.02. 11:25
Ezek is érdekelhetik