Nemzeti Sportrádió

Nem biztos, hogy Klopp lesz a német kapitány a szövetség alelnöke szerint

2026.07.06. 21:15
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Jürgen Klopp (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Hans-Joachim Watzke Jürgen Klopp Németország
Hans-Joachim Watzke, a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) alelnöke szerint bár mindkét fél nyitott a megállapodásra, korántsem biztos, hogy Jürgen Klopp lesz a válogatott szövetségi kapitánya.

A németek a jelenleg zajló világbajnokságon a 32 között búcsúztak, miután 11-esekkel kikaptak Paraguaytól. Ezt követően Julian Nagelsmann – közel egyhetes huzavona után – lemondott, Klopp pedig jelezte: szívesen átvenné a posztot. A Borussia Dortmund és a Liverpool korábbi vezetőedzőjét azonban 2029-ig szóló szerződés köti a Red Bull-csoporthoz, ahol globális igazgatóként dolgozik.

„Semmi sincs még kőbe vésve. Már csak a Red Bull-lal fennálló kötelezettségei miatt is így kell ezt látni” – nyilatkozta Watzke, aki a Dortmund ügyvezetője volt akkor, amikor Klopp a csapatot irányította.

Sajtóértesülések szerint Watzke és Bernd Neuendorf DFB-elnök hamarosan New Yorkba utazik, hogy tárgyalásokat folytasson a vb alatt helyszíni szakkommentátorként dolgozó Klopp-pal.

Az alelnök hozzátette: több mint ötven százalék esélyt lát a megállapodásra, szerinte Klopp a megfelelő ember a feladatra, ugyanakkor jelezte, a Bajnokok Ligája-győztes trénernek emellett olyan magánszponzori megállapodásai is vannak, amelyek nem egyeztethetők össze a DFB partnereivel.

 

foci vb 2026 Hans-Joachim Watzke Jürgen Klopp Németország
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