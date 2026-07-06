Nemzeti Sportrádió

Könnyek, fájdalom, tisztelet – íme, Cristiano Ronaldo világbajnoki búcsúja videón és képekben

CSELŐTEI MÁRKCSELŐTEI MÁRK
2026.07.06. 23:48
Cristiano Ronaldo nem lesz világbajnok, ezt pedig pontosan tudja ő is... (Fotók: Getty Images)
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Portugália Lamine Yamal Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-búcsú vb-nyolcaddöntő képek Spanyolország
Spanyolország 1–0-ra legyőzte Portugáliát egy hajrában szerzett góllal az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság dallasi nyolcaddöntőjében, így az Eb-címvédő ott van a legjobb nyolc között, Cristiano Ronaldo pedig már nem lesz világbajnok. A 41 éves, ötszörös aranylabdás klasszis könnyeivel küszködve hagyta el a pályát.

 

Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026
 
Foci vb 2026
2 órája

Merino csereként, a 91. percben döntött, Spanyolország jutott nyolc közé – Cristiano Ronaldo nem lesz világbajnok

Végletekig kiélezett párharcot hozott a dallasi csúcsrangadó, de a hajrára úgy tűnt, mindkét fél beletörődik a hosszabbításba – aztán egy villanás mindent megváltoztatott.

SZÖVEGES KÖZVETÍTÉS ITT!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Merino (90+1.)

Portugália Lamine Yamal Cristiano Ronaldo foci vb 2026 vb 2026 vb-hírfolyam vb-búcsú vb-nyolcaddöntő képek Spanyolország
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