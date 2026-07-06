Bruno Fernandes: Szomorúság tölt el, mert azért jöttünk ide, hogy megnyerjük a világbajnokságot

Bruno Fernandes, a portugál válogatott középpályása: – „Szomorúság tölt el, mert azért jöttünk ide, hogy megnyerjük a világbajnokságot. Az első félidőben szerintem jobban voltunk, a másodikban viszont elkövettük azt a hibát, hogy átadtuk a labdát Spanyolországnak, sokat helyezkedtek a térfelünkből, ebből pedig kalkulálható, hogy előbb-utóbb gól lesz. Természetesen tudjuk, hogy a spanyol válogatott klasszis játékosokból áll, a világbajnokság egyik legfőbb favoritja, nem szégyen tőlük kikapni, de ettől nem lesz könnyebb. Portugália sosem nyert még világbajnokságot, pedig minden alkalommal ez a célunk, hiszen tudjuk, hogy meg van bennünk az a kvalitás, ami ehhez a címhez szükséges. Magunkba kell néznünk, hogy mi nem jött össze ezúttal sem, talán a játékstílusunkon kellene gyökeresen változtatni.”

Rodri, a spanyol válogatott középpályása: – „Tudtuk, hogy fel kell nőnünk ehhez a meccshez. Tudtuk, hogy mennyire jól kontrázik a portugál csapat, de álltuk a sarat, Mikel Merino pedig végül a különbséget jelentette. Két hasonló csapat játszott egymással, kis részletek döntöttek, de több helyzetben is megnyerhettük volna már korábban a meccset. Jobban kell játszanunk, de nagyon erősek vagyunk. Portugália ellen is tudtunk dominálni, ami jó, de nem elégszünk meg ennyivel.„

Luis de la Fuente, a spanyolok szövetségi kapitánya: – „Óriási meccs volt, két szuper csapat találkozott, ez egy előrehozott döntő volt. Szenvedtünk is végig. Mindkét csapat nyerni akart, de jó meccset játszottunk. A cserék nagyon jól szálltak be, ők döntötték el a meccset. Ami Mikel Merinót illeti, mondtuk neki, a középpályáról indulva csatlakozzon a támadásokhoz, persze már a hosszabbításra gondoltunk, de erre végül nem volt szükség. Huszonhat nagyszerű játékossal rendelkezünk.”

Roberto Martínez, a portugálok szövetségi kapitány: – „Nagyon büszkék lehetünk magunkra, mert a játékosok remek teljesítményt nyújtottak. Ez volt a legjobb meccsünk, a hosszabbítást megérdemeltük volna, de el kell ezt fogadnunk, én büszke vagyok. Nagyon jól védekeztünk, elől-hátul koncentráltunk, a vb egyik favoritja volt az ellenfelünk, de támadásban nem volt szerencsénk, aztán ők nyertek. Kiegyenlített meccs volt, megérdemeltük volna, hogy a hosszabbításig eljussunk...” – mondta a később lemondó spanyol szakvezető.