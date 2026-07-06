Nemzeti Sportrádió

Az FIA elnöke olcsóbb motorokat szeretne az F1-ben 2031-re

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.06. 22:55
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Mohammed ben-Szulajem és Stefano Domenicali, az F1 vezetője (Fotó: Getty Images)
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F1 Mohammed ben-Szulajem FIA
Mohammed ben-Szulajem, a Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) elnöke merész terveket vázolt fel a 2031-es Formula–1-es idényre. A szaúdi vezető szerint visszatérhet a tankolás, és a gyártók csak egyetlen csapatnak szállíthatnának motorokat, a privát csapatokat egy független erőforrás-beszállító látná el V8-as hajtóegységekkel.

Az elképzelés szerint a motorszállítás korlátozásával a jelenlegi gyártók befolyását csökkentenék – jelenleg a Mercedes négy, a Ferrari pedig három istállónak szállít motorokat.

Az új V8-as szívómotorok ugyan könnyebbek lennének, de több üzemanyagot igényelnének, mint a jelenlegi, kifinomultabb V6-os turbóhibridek. Ennek nyomán – hogy csökkentsék a járművek súlyát – kisebb üzemanyagtartályok lennének, ehhez viszont szükség lesz menet közbeni tankolásra.

„Jelenleg is tanulmányozzuk, hogy visszatérjen-e a tankolás. Ha kellőképpen elővigyázatosan tervezzük meg, nem kell aggódni a tűzesetek miatt, de még nem nem döntöttünk semmiről” – mondta Mohammed ben-Szulajem, hozzátéve, fenntartható üzemanyaggal is maradhat az elektromosítás.

Az elnök szerint a V8-as motorok sokkal megfizethetőbbek lennének, mint a jelenlegi kínálat. Az FIA vezetője két hónapja még úgy fogalmazott, hogy a V8-asok 2031-re mindenképpen megjelennek, akár egy évvel előbb is, ha sikerül megállapodni az autógyártókkal – erre nem sok esély van, hiszen az Audi, a Honda és a Cadillac is a hibrid technológia miatt csatlakozott az F1-es gyártókhoz.

 

F1 Mohammed ben-Szulajem FIA
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