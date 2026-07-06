Efraín Juárez: A Víkingur ellen minden körülményhez alkalmazkodni kell

Hosszú ideje vár a sikerre a Bajnokok Ligájában az ETO. A sorozat 1992-es átalakítása óta két selejtező mérkőzést játszott, mindkettőt elveszítette 2013-ban a Maccabi Tel-Aviv ellen (összesítésben 1–4), így összességében 43 éve esedékes, hogy újra győzelmet arasson a legrangosabb európai kupasorozatban. Verebes József egymás után két bajnokságot nyerő Rába ETO-ja 1983-ban a Bajnokcsapatok Európa-kupájában 2026-hoz hasonlóan a Víkingur Reykjavíkot kapta az első fordulóban, igaz, az már a főtáblát jelentette. Az idén 76 évesen elhunyt, a nyolcvanas évek csapatkapitánya, és 375 bajnoki fellépésével rekorder Magyar Lajos az első mérkőzésen Győrben, és a visszavágón Izlandon is gólt szerzett (összesítésben 4–1-gyel jutott tovább a Rába), ami nem csak azért különleges, mert balhátvédként töltötte pályafutása nagy részét, hanem azért is, mert emellett tizenhét év alatt összesen tíz NB I-es gólt szerzett.

A következő fordulóban kijózanító pofonba szaladt bele a győri aranycsapat, hazai pályán 6–3-ra, Minszkben 3–1-re kapott ki a Dinamótól. Esztendővel korábban sem sült el jól a kupakaland, hiszen a Standard Liege 5–0-ra nyert Belgiumban, a visszavágó azonban a győri futballfolklór egyik nevezetes pillanata, hiszen 3–0-ra nyert az ETO, kis híján ledolgozta tetemes hátrányát. Sokszor megénekelt epizód az 1964–1965-ös évad, a kupaspecialista Hidegkuti Nándor a kupaspecialista csapatával (1964-től 1967-ig egy ezüst és három aranyérem a mérlege az MNK-ban) a négy közé jutott a sorozatban, kiejtve a Chemie Leipziget (6:2), a Lokomotiv Szófiát (8:7), a DWS Amsterdamot (2:1). Csupán a világ akkori egyik legjobb csapata, az Eusébio fémjelezte Benfica bizonyult túl nagy falatnak (0:5).

Eddig tizenhat mérkőzés tehát a BEK-ben és a BL-ben, és kulcsfontosságú, hogy idén ne álljon meg a számláló tizennyolcnál. Továbbjutás esetén ugyanis már csak egyetlen kört kellene sikerrel vennie bármelyik sorozatban a győrieknek, és legalább a Konferencialiga őszi, főtáblás szakaszát elérné. Ez nem csak a klub gazdasági és szakmai felemelkedését segítené, hanem a magyar futballét is. A központi finanszírozás csökkenése és a bizonytalanság közepette az UEFA-bevételek és a játékoseladások stabilizálhatják a klubok működését.

Kedd este még csak a BL-selejtező első fordulós párharca kezdődik, immár Efraín Juárezzel, aki a klubtörténet harmadik külföldi vezetőedzője Dragoljub Bekvalac és Antonio Munoz után. Az ETO FC segítségének köszönhetően távollétünkben is feltehettük kérdéseinket a Reykjavíkban tétmeccsen is debütáló vezetőedzőnek. Arra voltunk kíváncsiak, hogy az elmúlt három hét elegendő volt-e a csapat megismerésére, emellett arra is, hogy melyik csapat tudja ráerőltetni az akaratát a másikra, tekintve, hogy a Víkingur és az ETO is sokat birtokolja a labdát, illetve hogy a műfű és a hideg, nyolc-tíz Celsius-fokos időjárás hogy befolyásolja a játékosokat.

„Úgy érzem, elég volt ez a három hét arra, hogy felkészüljünk erre a mérkőzésre – mondta Efraín Juárez már a Víkingsvöllur Stadionban. – Az edzőtábor sokat segített abban, hogy megismerjük egymást. Világossá vált, hogy mik az elvárásaim, és mi a játékosok elvárása az irányomba. Taktikai, technikai, fizikai értelemben is a lehető legjobb formába került mindenki a Bajnokok Ligájára. A Víkingur szeret támadni, sokat birtokolja a labdát, kis játékokat csinál a támadó harmadban a szélsőkkel és a középen helyezkedő emberekkel. Remek csapat, diktálná a tempót, de természetesen mi is ilyenek vagyunk. Fontos figyelembe venni, hogy két meccsen dől el a párharc. Az első meccsen óvatosabbnak kell lenni, de szeretnénk többet birtokolni a labdát, viszont megfelelő egyensúlyt is kell találnunk, ha nincs nálunk a labda. Sokat dolgoztunk a védekezésen, és készen állunk a céljaink elérésére. Mi a magyar forró nyárból jöttünk, a nyolc-tíz fok, a műfű egész más körülményeket teremt, a játékosok az igazi füvet szokták meg, de nem keresünk kifogásokat! Ha tovább szeretnénk jutni ezen a fordulón, minden problémán át kell lendülni. Ezért is említettem a mentális felkészültséget. Ha a Bajnokok Ligájában tovább szeretne jutni a csapat, akkor mindenhez alkalmazkodnod kell."

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

1. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS

Kedd, 21.00: Víkingur Reykjavík (izlandi)–ETO FC, Reykjavík (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!