Mexikó érzelmes búcsúja a vb-től testközelből; Seregély Míra Észak-Amerika helyett Svájcban hokizik

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Kiküldött tudósítónk, Borsos László az Azték Stadionban tekintette meg Mexikó és Anglia vb-nyolcaddöntőjét, amely az európai együttes sikerével zárult, Mexikó pedig ismét ott maradt a nyolc közé vezető út kapujában – ezúttal azonban nem lehajtott fejjel, hanem az egész ország szeretetétől kísérve. Mert a torna előrehaladtával az észak-amerikai ország szinte teljes egészében felsorakozott Javier Aguirre együttese mögé. A válogatott ugyan ezúttal sem tudta átlépni a saját árnyékát, teljesítményével és küzdőszellemével mégis maga mellé állította az országot – ez önmagában is nagy eredmény a társadalmi és politikai téren erősen megosztott Mexikóban. A kiesés után a 67 éves Javier Aguirre érzelmes sajtótájékoztatón búcsúzott el, s egyértelművé tette: segítője, Rafael Márquez veszi át a válogatott irányítását.

Julian Nagelsmann távozása után a Német Labdarúgó-szövetség (DFB) vezetősége Jürgen Klopp szövetségi kapitányi kinevezésében látja a megoldást, ha a felek megegyeznek, a német Sky Sport szerint Lőw Zsolt is bekerülhet a szakmai stábba. Nehezítő körülmény, hogy a tréner jelenleg a Red Bull Global Soccer szakmai vezetőjeként dolgozik, és bár jelezte, vállalná a feladatot, a német szövetségnek lelépési díjat kellene érte fizetnie. A 25-szörös korábbi magyar válogatott Lőw Zsolt a Klopp-féle Red Bull-stábban végzett munkája előtt többek között Ralf Rangnick és Thomas Tuchel pályaedzője volt, utóbbit a PSG-nél, a Chelsea-nél és a Bayern Münchennél is segítette.

Seregély Míra, a női jégkorong-válogatott csatára az elmúlt években az Egyesült Államokban játszott, s a hoki mellett a University of Maine hallgatója volt. Miután befejezte az egyetemet, a német bázisú bajnokságban szereplő HKB-ben folytatta. „Megpróbálhattam volna a női NHL-be, a PWHL-be bekerülni, de úgy éreztem, hogy előtte inkább szeretnék Európában játszani, ráadásul Amerikában nem tudtam volna tovább tanulni a hoki mellett, és arra jutottam, jobb lesz hazatérni.” A következő idényben a svájci EV Zug légiósa lesz. A nyarat nemcsak a felkészülésre szánja, piackutatóként is dolgozik.

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