Statisztikák: bevehetetlen a spanyolok kapuja, akik tovább robognak a veretlenségi világcsúcs felé

Cristiano Ronaldo az utolsó, egyben 27. mérkőzését játszotta világbajnokságon, amivel az örökrangsor második helyén áll a jelenleg 30 meccsel rendelkező Lionel Messi mögött.

Cristiano Ronaldo has played his 27th and final World Cup game for Portugal. 🇵🇹



The first ever player to score in six different FIFA men’s World Cup tournaments.



The first player to score 25+ goals across the Men’s World Cup and European Championships.



The oldest player to… pic.twitter.com/KCOh7GStUI — Squawka (@Squawka) July 6, 2026

A két csapat másodszor találkozott vb-n az egyenes kieséses szakaszban: 2010-ben szintén a nyolcaddöntőben mérkőztek meg egymással, és akkor is 1–0-ra nyertek a spanyolok (és később megnyerték a tornát).

2010 - La de hoy es la segunda ocasión en la que la @SEFutbol se mide a Portugal 🇵🇹 en un partido eliminatorio de la @FIFAWorldCup tras la de 2010, que también fue en octavos de final (victoria por 1-0).



Recuerdo. pic.twitter.com/LL2E9KJnzU — OptaJose (@OptaJose) July 6, 2026

Spanyolország a 2010-es vb-győzelme óta először, története során hatodszor játszik majd negyeddöntőt világbajnokságon.

6 - La @SEFutbol jugará los cuartos de final de la @fifaworldcup_es por sexta vez en su historia, la primera desde 2010. Top. pic.twitter.com/9BMXVUxhBR — OptaJose (@OptaJose) July 6, 2026

A spanyol válogatott (és Unai Simón) már 609 perce nem kapott gólt vb-meccsen, ami új rekord a világbajnokságok történetében. A spanyolok hálója legutóbb a 2022-es vb-n, a japánok elleni csoportmeccsen (1–2) rezdült meg, azóta ez volt a hatodik összecsapásuk világbajnokságon kapott gól nélkül, ami szintén rekord. Az eddigi csúcsot a perceket tekintve Svájc tartotta 559 perccel: a 2006-os tornán nem kapott gólt, majd a 2010-es vb-n a második csoportmérkőzésén szedett be gólt. Mérkőzésszámot tekintve Svájc mellett Olaszország rendelkezik ötmeccses sorozattal.

Spain are the first side in the tournament’s history to keep a clean sheet in six consecutive World Cup games. ⛔️ https://t.co/OPKge3ZjzA — Squawka (@Squawka) July 6, 2026

A spanyol válogatott immár 35 meccse veretlen, amivel beállította a 2007–2009 közötti rekordját – jelenlegi sorozata során 26-szor nyert, kilencszer ikszelt. Az abszolút csúcsot az olasz válogatott tartja, amely 2018 és 2021 között 37 alkalommal nem kapott ki – ezt a rekordot még ezen a vb-n megdönthetik a spanyolok.

Spain are now without defeat in their last 35 matches, equaling their longest ever unbeaten run from 2009.



◎ 26 wins

◎ 9 draws

◉ 0 defeats



Can anyone stop them from taking home the trophy?🏆 pic.twitter.com/3ALogNayjg — Squawka (@Squawka) July 6, 2026

A spanyol Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya saját hazája nemzeti együttesétől kapott ki, így továbbra sincs olyan edző, aki győzelemre tudta volna vezetni csapatát (vagy akár döntetlent ért volna el) szülőhazája válogatottja ellen világbajnokság egyenes kieséses szakaszában – az egyik ilyen szövetségi kapitány Nagy József, aki az 1934-es és az 1938-as vb-n irányította a svéd válogatottat, amely utóbbi tornán 5–1-re kapott ki a magyar csapattól az elődöntőben.

#GetThisChip - Roberto Martínez 🇪🇸 loses with Portugal against Spain, and the curse holds: no coach has EVER beaten his home country in a World Cup knockout match.



7 cases, 7 defeats:

Nagy 🇭🇺 - Sweden 1-5 Hungary (1938)

Rappan 🇦🇹 - Switzerland 5-7 Austria (1954)

Didi 🇧🇷 - Peru… — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 6, 2026

A spanyol válogatott nagy tornán (vb-n vagy Eb-n) mindössze harmadszor szerzett győztes gólt a rendes játékidő ráadásában. Korábban a 2000-es kontinenstornán a jugoszlávok kapuját vette be a 90+5. percben, míg a 2008-as Európa-bajnokságon a svédek hálója rezgették meg a 90+2. percben.

#GetThisChip - Spain have won a World Cup/European Championship match thanks to a stoppage-time goal for only the THIRD time in their history: Alfonso vs Yugoslavia at Euro 2000 (group stage, 90'+5'), David Villa vs Sweden at Euro 2008 (group stage, 90'+2') and MIKEL MERINO vs… pic.twitter.com/1QyiQWfdkd — MisterChip (English) (@MisterChiping) July 6, 2026

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NYOLCADDÖNTŐ

PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)

Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)

PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez

SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

Gólszerző: Merino (90+1.)