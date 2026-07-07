Statisztikák: bevehetetlen a spanyolok kapuja, akik tovább robognak a veretlenségi világcsúcs felé
Cristiano Ronaldo az utolsó, egyben 27. mérkőzését játszotta világbajnokságon, amivel az örökrangsor második helyén áll a jelenleg 30 meccsel rendelkező Lionel Messi mögött.
A két csapat másodszor találkozott vb-n az egyenes kieséses szakaszban: 2010-ben szintén a nyolcaddöntőben mérkőztek meg egymással, és akkor is 1–0-ra nyertek a spanyolok (és később megnyerték a tornát).
Spanyolország a 2010-es vb-győzelme óta először, története során hatodszor játszik majd negyeddöntőt világbajnokságon.
A spanyol válogatott (és Unai Simón) már 609 perce nem kapott gólt vb-meccsen, ami új rekord a világbajnokságok történetében. A spanyolok hálója legutóbb a 2022-es vb-n, a japánok elleni csoportmeccsen (1–2) rezdült meg, azóta ez volt a hatodik összecsapásuk világbajnokságon kapott gól nélkül, ami szintén rekord. Az eddigi csúcsot a perceket tekintve Svájc tartotta 559 perccel: a 2006-os tornán nem kapott gólt, majd a 2010-es vb-n a második csoportmérkőzésén szedett be gólt. Mérkőzésszámot tekintve Svájc mellett Olaszország rendelkezik ötmeccses sorozattal.
A spanyol válogatott immár 35 meccse veretlen, amivel beállította a 2007–2009 közötti rekordját – jelenlegi sorozata során 26-szor nyert, kilencszer ikszelt. Az abszolút csúcsot az olasz válogatott tartja, amely 2018 és 2021 között 37 alkalommal nem kapott ki – ezt a rekordot még ezen a vb-n megdönthetik a spanyolok.
A spanyol Roberto Martínez, a portugál válogatott szövetségi kapitánya saját hazája nemzeti együttesétől kapott ki, így továbbra sincs olyan edző, aki győzelemre tudta volna vezetni csapatát (vagy akár döntetlent ért volna el) szülőhazája válogatottja ellen világbajnokság egyenes kieséses szakaszában – az egyik ilyen szövetségi kapitány Nagy József, aki az 1934-es és az 1938-as vb-n irányította a svéd válogatottat, amely utóbbi tornán 5–1-re kapott ki a magyar csapattól az elődöntőben.
A spanyol válogatott nagy tornán (vb-n vagy Eb-n) mindössze harmadszor szerzett győztes gólt a rendes játékidő ráadásában. Korábban a 2000-es kontinenstornán a jugoszlávok kapuját vette be a 90+5. percben, míg a 2008-as Európa-bajnokságon a svédek hálója rezgették meg a 90+2. percben.
VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NYOLCADDÖNTŐ
PORTUGÁLIA–SPANYOLORSZÁG 0–1 (0–0)
Dallas, Dallas Stadion, 70 649 néző. Vezette: A. Taylor (angol)
PORTUGÁLIA: D. Costa – J. Cancelo (Dalot, 71.), Rúben Dias, R. Veiga, Nuno Mendes (N. Semedo, 56.) – J. Neves, Vitinha (B. Silva, 83.) – P. Neto (F. Conceicao, 83.), B. Fernandes, Joao Félix (R. Leao, 71.) – Cristiano Ronaldo. Szövetségi kapitány: Roberto Martínez
SPANYOLORSZÁG: Unai Simón – Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Pedri (F. Ruiz, 85.), Dani Olmo (Merino, 85.) – Yamal, Baena (F. Torres, 75.), Oyarzabal (Borja Iglesias, 90+7.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
Gólszerző: Merino (90+1.)
Merino csereként, a 91. percben döntött, Spanyolország jutott nyolc közé – Cristiano Ronaldo nem lesz világbajnok