A Network4 tulajdonosa felvásárolná és fejlesztené a Nemzeti Sportot

Borsány-Gyenes András, az Arena4, a Match4, a Max4, a TV4 és a Story4 tévécsatornákat, valamint a Net4+ streamingszolgáltatást működtető Network4 Media Group elnök-vezérigazgatója a Media1-nek telefonon azt mondta, érzelmileg is nagyon kötődik a Nemzeti Sporthoz, hiszen a 2022-ben elhunyt édesapja, Gyenes J. András a Népsport, a Nemzeti (nép)Sport, illetve a Nemzeti Sport főszerkesztő-helyettese, főmunkatársa, majd 1993 és 1999 között a Képes Nemzeti Sport főszerkesztője volt, és maga Borsány-Gyenes is éveket dolgozott a Nemzeti Sportnál.

A médiavállalkozó elárulta, elkötelezett, hogy a lap a lehető legjobb kezekbe kerüljön, és szerinte ő és csapata szakmai befektetőként képes lenne arra, hogy a Nemzeti Sport piaci alapon, sikeresen működjön tovább. Hozzátette, neki nem az lenne a célja, hogy a minél nagyobb profit érdekében embereket bocsásson el, hanem épp ellenkezőleg: „Mi nem kifilézni szeretnénk a lapot. Nálunk nem a minél magasabb osztalék a legfőbb szempont, nem bocsátunk el embereket csak azért, hogy több osztalékot lehessen kifizetni, hanem gondos gazda módjára, szakmailag szeretnénk fejleszteni.”

A Média1 kérdésére, hogy abban az esetben, ha a Nemzeti Sport átvételének feltételévé tennék az eddig az MCC Alapítvány alá tartozó Mandiner felvásárlását, Borsány-Gyenes azt mondta: „Ezzel kapcsolatban is nyitottak vagyunk minden észszerű lehetőségre, minden lehetőséget készek vagyunk megfontolni a Nemzeti Sport megmentése érdekében.”

Mint a lap a HVG-re hivatkozva írja, Varga Zoltán, a 24.hu-t, a Nők Lapját, valamint a Story magazint is kiadó Central Médiacsoport tulajdonosa szintén érdeklődik a Nemzeti Sport felvásárlása iránt, amit a milliárdos médiavállalkozó, illetve cége nem cáfolt.