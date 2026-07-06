Nemzeti Sportrádió

Videó: Merino volt a nyerőember – íme, a spanyolok győztes gólja Portugália ellen

T. Z.T. Z.
2026.07.06. 23:23
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Mikel Merino gólja mindent eldöntött (Fotó: Getty Images)
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Portugália foci vb 2026 Mikel Merino Spanyolország
Mikel Merino a mérkőzés 90+1. percében továbblőtte Spanyolországot a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjében Portugália ellen.

Mikel Merino a mérkőzés 90+1. percben vette be a portugálok kapuját, és mint pár perccel később kiderült, ezzel negyeddöntőbe lőtte csapatát. Az Arsenal játékosa Ferran Torres remek kiszolgálása után talált a kapuba.

Íme, a spanyolok továbbjutást érő gólja:

 

Portugália foci vb 2026 Mikel Merino Spanyolország
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