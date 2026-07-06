Videó: Merino volt a nyerőember – íme, a spanyolok győztes gólja Portugália ellen

Mikel Merino a mérkőzés 90+1. percben vette be a portugálok kapuját, és mint pár perccel később kiderült, ezzel negyeddöntőbe lőtte csapatát. Az Arsenal játékosa Ferran Torres remek kiszolgálása után talált a kapuba.

Íme, a spanyolok továbbjutást érő gólja: