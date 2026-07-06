NB I: bosnyák csatárt igazolt a Kispest-Honvéd, hárman távoztak – hivatalos

A klub honlapján olvasható közlemény szerint a bosnyák utánpótlás-válogatott Adi Alic 1+2 éves szerződést kötött a kispesti együttessel.

Mint írták, a 192 centiméter magas, ballábas támadó a bosnyák Slobodában kezdte profi pályafutását, majd kölcsönben a Novi Gradhoz került, ahol hat bajnokin hét gólt jegyzett. Cipruson, az Ahironasz Oniszilosz csapatában is folytatta a gólgyártást, hét bajnokin hétszer talált a kapuba. Ciprusról az északmacedón első osztályban szereplő Szileksz Kratovóba szerződött, itt két idény alatt, 62 bajnokin és négy Macedón Kupa-meccsen 23-szor volt eredményes, és mellé tíz gólpasszt is kiosztott.

„Nagyon örülök, hogy Magyarország egyik legnagyobb klubjához szerződhettem – idézte a klub honlapja Alicot. – Pontosan tudom, kik viselték korábban ezt a mezt, ezért különösen nagy megtiszteltetés számomra, hogy hamarosan én is pályára léphetek Kispesten. Mindig figyelemmel kísértem a magyar bajnokságot, már csak ezért is alig várom, hogy ebben a csodálatos stadionban, nézők előtt segíthessem a csapatot. Természetesen szeretnék minél több gólt szerezni és minél nagyobb célokért küzdeni Kispesten.”

A Kispest-Honvéd továbbá arról is beszámolt honlapján, hogy Ihrig-Farkas Sebestyén, Simon Benedek és Csilus Tamás szerződésük lejártával elhagyták a klubot.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL

Érkezők: Adi Alic (bosnyák, Szileksz Kratovo – északmacedón), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Csilus Tamás (lejárt a szerződése), Földi Dominik (szabadon igazolható), Ihrig-Farkas Sebestyén (lejárt a szerződése), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (lejárt a szerződése), Varga Kevin (szabadon igazolható)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország, MTK, ETO, legutóbb Videoton FC Fehérvár, kölcsönben)