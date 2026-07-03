Kosárlabda vb-selejtező: a mieink szerint a nyomás a finneken lesz

Álmos tekintettel érkeztek a pénteken a finnek ellen idegenben világbajnoki selejtezőt játszó magyar férfiválogatott játékosai csütörtök reggel a szövetség székesfehérvári edzőközpontjának éttermébe – nem csoda, 6.15-öt mutatott az óra. A Gasper Okorn szövetségi kapitány együttesét Bécsbe szállító autóbusz 6.45-kor már el is indult, s hamar elcsendesült a jármű, érthető módon a játékosok és a stábtagok többsége elaludt. A bécsi reptéren aztán már beindultak a beszélgetések, a fő témát a labdarúgó-világbajnokság előző órákban lejátszott meccsei adták, főleg a belgák, akik 0–2-ről fordítva ejtették ki Sze­negált a 125. percben lőtt büntetővel. Ám Golomán Györggyel, aki az előző évadot a spanyol élvonalbeli Lleidánál töltötte, nem erről beszélgettünk felszállás előtt, hanem a rá is váró nagy feladatról, amit a finnek NBA-s klasszisa, a 213 centis Lauri Markkanen féken tartása jelent.

„Amikor a UCLA-re jártam egyetemre, játszottam ellene, csak aztán más irányt vett kettőnk karrierje – mondta lapunknak a 30 esztendős középjátékos. – Szeretem az ilyen kihívásokat, Markkanen kiugróan domináns és jó teljesítményre képes a válogatottban, ezért is kapta az »Észak királya« becenevet. Nem tartunk a meccs­től, hazai pályán rajtuk van a nyomás.”

A 211 centiméter magas Golomán elmondta még, egész idényben küszködött a bokájával, ami most sincs teljesen rendben, de remélhetőleg ki tudja hozni magából a maximumot. Hozzátette, a belga meccset követően rendbe kell hozni, hogy később ne legyen vele gond. Helsinkibe zökkenőmentesen megérkezett a csapat, majd a hotelben egy gyors késői ebéd után újfent buszra szállt és edzett a meccs helyszínén, a Veikkaus Arenában. A multifunkcionális, kosármeccsen 14 ezer néző befogadására alkalmas létesítményben pörgős, dinamikus edzést tartott a szakmai stáb a 12 tagú keretnek (Cseh Botond, Golomán György, Krnjajszki Borisz, Lukács Norbert, Maronka Zsombor, Meleg Gergő, Pallai Tamás, Perl Zoltán, Somogyi Ádám, Tanoh Dez András, Valerio-Bodon Vincent, Váradi Benedek). Sajnos kimaradt a honosított amerikai középjátékos, a 27 éves Nathan Reuvers, aki még a spanyol bajnokság elődöntőjében, a Badalona ellen szenvedett bokasérülést. A tavalyi finn és belga győzelem során 21 pontot és nyolc lepattanót átlagoló Reuvers a Barcelona elleni megnyert finálé harmadik és negyedik meccsén ugyan játszott, de beinjekciózva, és a Valencia csapatorvosai pihenést írtak neki elő, így a válogatott stábja úgy döntött, nem kockáztat.

Ami pedig a matekot illeti, a magyar csapat az utolsó selejtezőkörbe jut, ha nyer, vagy ha kikap, de közben a franciák legyőzik a hétfőn Székesfehérváron vendégeskedő belgákat.

MARKKANEN ÚJ DIMENZIÓT NYIT A FINNEKNEK SOMOGYI ÁDÁM SZERINT Somogyi szeretne gyors, futós kosárlabdát játszanI (Fotó: MKOSZ/Girgász péter) – Több mint egy hónap után játszott újra a bajnoki döntőben elszenvedett orrcsonttörése után az oroszok elleni edzőmeccsen – milyen volt a visszatérés?

– Nagyszerűen éreztem magam, szerencsére edzeni már néhány hete tudtam, jó érzés volt újra a hazámat képviselni. Kemény csata volt, az oroszokból nem készültünk külön, hasznosnak mondanám a találkozót. – Zavarta a maszk a játékban? – Nem különösebben, de a finnek ellen remélhetőleg utoljára kell felvennem. – Tavaly Szombathelyen hét ponttal legyőztük a legutóbbi Európa-bajnokságon negyedik helyen végző ellenfelet, ám akkor nem játszott Lauri Markka­nen, a finnek NBA-s klasszisa…

– A mentalitásunkon nem változtat, hogy ő van a pályán vagy éppen Nkamhoua, de nagyon kell rá figyelni, mert Mark­kanen nemcsak egy NBA-játékos a sok közül, hanem az egyik legjobb a ligában. Hogy hagyjuk-e egy egyezni és hányszor, vagy „bekettőzzük”, azt majd a szakmai stáb eldönti. Reuvers sajnos nincs velünk, de itt van Golomán Gyuri. Szeretnénk gyors, modern, futós kosárlabdát játszani, s bár Markkanen új dimenziót nyit a hazaiaknak, így sem lehetetlen legyőzni őket, főleg, mert szerintem rajtuk lesz nagyobb nyomás.

FÉRFI KOSÁRLABDA VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, 1. KÖR

G-csoport. 5. forduló:

17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.30: Belgium–Franciaország

Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.