Nemzeti Sportrádió

Maronka Zsombor New Yorkban kosarazik tovább

2026.07.22. 13:47
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Maronka Zsombor (pirosban) New Yorkban folytatja pályafutását (Fotó: Getty Images)
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kosárlabda Hamburg Towers Johnnies St. John's Red Storm Maronka Zsombor New York
Bár hat nappal ezelőtt még úgy volt, hogy német klubjában, a Hamburg Towersben kosarazik tovább Maronka Zsombor, a magyar válogatott játékos az amerikai egyetemi bajnokságban folytatja pályafutását.

Mégiscsak elhagyja a Hamburg Towers kosárlabdacsapatát a magyar válogatott Maronka Zombor. A német klub múlt csütörtökön a honlapján közölte, hogy a 23 éves légiós marad, de kedden kiderült, hogy az  amerikai egyetemi bajnokságban, az NCAA-ben szereplő New York-i St. Johns Red Storm játékosa lesz – jelentette be honlapján az amerikai klub. A „Johnnies” becenévre hallgató csapat hazai mérkőzéseinek egy részét a világ egyik leghíresebb csarnokában, a Madison Square Gardenben játssza.

„Z kiváló dobó és remek passzoló. A 208 centiméteres magasságával nagy segítségünkre lehet” – mondta Rick Pitino, a queensi székhelyű egyetem legendás vezetőedzője a klub honlapján.

A szegedi születésű Maronka 13 éves kora óta a spanyol Badalona játékosa volt, s kölcsönben szerepelt a CB Prat, a Real Betis, a litván Neptunas, majd a Hamburg színeiben. A 23 éves kosaras a Hamburg színeiben 13 Eurokupa-mérkőzésen is pályára lépett az előző idényben, ezeken átlagosan 5.6 pontot és 3.2 lepattanót szerzett.

Kosárlabda
2026.07.16. 16:56

Maronka Zsombor a következő idényben is Hamburgban kosarazik – hivatalos

A 23 éves játékos a harmadik idényére készülhet a kikötővárosban.


 

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