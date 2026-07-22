Maronka Zsombor New Yorkban kosarazik tovább

Mégiscsak elhagyja a Hamburg Towers kosárlabdacsapatát a magyar válogatott Maronka Zombor. A német klub múlt csütörtökön a honlapján közölte, hogy a 23 éves légiós marad, de kedden kiderült, hogy az amerikai egyetemi bajnokságban, az NCAA-ben szereplő New York-i St. Johns Red Storm játékosa lesz – jelentette be honlapján az amerikai klub. A „Johnnies” becenévre hallgató csapat hazai mérkőzéseinek egy részét a világ egyik leghíresebb csarnokában, a Madison Square Gardenben játssza.

„Z kiváló dobó és remek passzoló. A 208 centiméteres magasságával nagy segítségünkre lehet” – mondta Rick Pitino, a queensi székhelyű egyetem legendás vezetőedzője a klub honlapján.

A szegedi születésű Maronka 13 éves kora óta a spanyol Badalona játékosa volt, s kölcsönben szerepelt a CB Prat, a Real Betis, a litván Neptunas, majd a Hamburg színeiben. A 23 éves kosaras a Hamburg színeiben 13 Eurokupa-mérkőzésen is pályára lépett az előző idényben, ezeken átlagosan 5.6 pontot és 3.2 lepattanót szerzett.