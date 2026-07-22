Nemzeti Sportrádió

Újabb tehetség távozott Kispestről: Ujváry Ferenc az Újpestben folytatja

CS. A.CS. A.
2026.07.22. 13:45
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Ujváry Ferenc (fehér mezben) 2025 szeptemberében mutatkozott be a Honvéd első csapatában (Fotó: Dömötör Csaba)
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Ujváry Ferenc Bp. Honvéd magyar átigazolás
Újabb fiatal labdarúgóját veszítette el a Kispest-Honvéd: a Nemzeti Sport értesülése szerint a 17 éves Ujváry Ferenc az Újpest FC-ben folytatja pályafutását.

A játékost szerződés kötötte a XIX. kerületi klubhoz, a lila-fehérek fizettek a tehetség játékjogáért.

A futballista 2025 szeptemberében mutatkozott be az akkor még Feczkó Tamás által irányított csapatban, s hamar kivívta magának a helyet az élvonalba visszajutó együttesben, 24 alkalommal kapott szerepet az NB II-ben, tizenkilencszer kezdőként.

A kispesti klub a nyáron már eladta egyik ígéretét, Nyers Ádámot, a 18 éves csatárt az MTK Budapest szerződtette.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISPEST-HONVÉDNÁL
Érkezők: Adi Alic (bosnyák, FK Szileksz Kratovo – Észak-Macedónia), Deian Boldor (román, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Pablo García (spanyol, Arenas Club – Spanyolország, szabadon igazolható), Osman Hadzikic (bosnyák-osztrák, Slaven Belupo – Horvátország), Szamosi Ádám (Diósgyőri VTK, kölcsön után végleg)
Kölcsönbe érkezők: – 
Kölcsönből visszatérő: Somogyi Ádám (Videoton FC Fehérvár)
Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: 
Kiszemeltek:
Távozók: Csilus Tamás (szabadon igazolható), Földi Dominik (szabadon igazolható), Ihrig-Farkas Sebestyén (szabadon igazolható), Kesztyűs Barna (szabadon igazolható), Kocsis Gergely (ESMTK), Nyers Ádám (MTK Budapest), Rácz Gergő (Paksi FC), Simon Benedek (szabadon igazolható), Ujváry Ferenc (Újpest), Varga Kevin (szabadon igazolható)
Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Somogyi Ádám (Csehország), Szamosi Ádám (Olaszország)

 

Ujváry Ferenc Bp. Honvéd magyar átigazolás
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