Úszó Eb: itt a párizsi magyar csapat

A nyílt vízi úszóknál volt egyszerűbb a képlet: az elmúlt évek sikerkovácsai közül mind a négyen ott lesznek Párizsban augusztus 4. és 8. között, vagyis Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf és Mihályvári-Farkas Viktória mellett Fábián Bettina is utazik a francia fővárosba – olimpiai ötödikünknek kérdéses volt az indulása, hiszen a 2024-es szajnai fertőzés után júniusban, a setúbali világkupa-viadalt követően is kórházba került fertőzés miatt, ám úgy tűnik, vállalja az indulást az Eb-n. A „nagyok” mellett Kovács-Seres Hunor lehet ott a rajtnál.

A medencés csapat összeállítása kapcsán nagyobb volt a felbolydulás az uszodák világában: Sós Csaba szövetségi kapitány vezetésével a Magyar Úszószövetség a tavalyi világranglista nyolcadik legjobb európai eredményét állapította meg szintidőként, ezt nyolcan teljesítették, mégpedig Kós Hubert, Milák Kristóf, Sárkány Zalán, Németh Nándor, Márton Richárd, illetve Pádár Nikolett, Jackl Vivien és Ugrai Panna – mivel Rasovszky és Betlehem eleve a helyszínen lesz a nyílt vízi csapattal, így a medencés viadalokon is vízbe ugorhatnak.

Rajtuk kívül, ahogyan ezt lapunknak korábban a kapitány is elárulta, Ábrahám Minna is lehetőséget kap (mint ismert, ő ujjtörése miatt a tavaszi ötvenes versenyekre még nem lendült formába), illetve Wladár Sándor elnök javaslatára ott lehet az Eb-n Szabó-Feltóthy Eszter is, aki az előírt szintet nem teljesítette, ám 200 háton úszott időeredménye negyedik az európai rangsorban, vagyis jó esélye van arra, hogy Párizsban döntőbe jusson, s szintén az elnök indítványozta, hogy azok is indulhassanak, akik a legutóbbi Eb-n egyéniben aranyérmet szereztek: Senánszky Petra 50 gyorson indul is, Késely Ajna viszont csak a 4x200-as váltóban szerepel.

Mellettük Sós Csaba a junior Eb-n jól szereplőknek is felkínálta az indulás lehetőségét, ezzel Rácz Zsombor, Kokas Fanni, Pápai Olivér és Kertész Boróka él is, Antal Dávid ugyanakkor már az olimpiai kvótára koncentrál, s inkább a regenerációra figyel.

Azt a kapitány már korábban jelezte, hogy az Eb-n a férfi 4x100-as, valamint a női 4x100-as és 4x200-as gyorsváltót indítja.

A nyílt vízi versenyeket augusztus 4. és 8. között, a medencés viadalokat augusztus 10. és 16. között rendezik, utóbbinak a helyszíne Saint-Denis.

Európa-bajnoki csapat. Medencés úszók. Férfiak: Betlehem Dávid, Kós Hubert, Milák Kristóf, Márton Richárd, Németh Nándor, Pápai Olivér, Rasovszky Kristóf, Sárkány Zalán. Nők: Ábrahám Minna, Jackl Vivien, Kertész Boróka, Kokas Fanni, Pádár Nikolett, Senánszky Petra, Szabó-Feltóthy Eszter, Ugrai Panna. Csak váltóban indul: Jászó Ádám, Kós Olivér, Szabó Szebasztián, Késely Ajna. Nyílt vízi csapat. Férfiak: Betlehem Dávid, Kovács-Seres Hunor, Rasovszky Kristóf. Nők: Fábián Bettina, Mihályvári-Farkas Viktória