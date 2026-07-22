Nemzeti Sportrádió

Sportlövő vk: Péni István hatodik lett légpuskában

2026.07.22. 14:13
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Péni István (Fotó: Földi Imre)
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Péni István világkupa sportlövészet légpuska
Péni István 166.4 körrel a hatodik helyen végzett a férfiak tíz méteres légpuska versenyszámában a kínai Hangcsouban zajló sportlövő világkupaversenyen.

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a fináléban a 12. lövés után Péni István még a harmadik helyen állt a nagyon erős mezőnyben a Hangcsouban zajló sportlövő világkupaversenyen. Az aranyérmet a hazai közönség előtt szereplő, kétszeres olimpiai bajnok Seng Li-hao szerezte meg 253.9 körrel. Az alapversenyben is a kínai sportlövő bizonyult a legjobbnak kiváló, 637.5 körös eredménnyel, míg Péni negyedikként került a nyolcas döntőbe 631.9 körrel. Nyolcvannyolcan indultak a 10 méteres számban.

A magyar színeket egyedüliként képviselő Péni Istvánra még az 50 méteres három testhelyzetű szám vár vasárnap.

 

Péni István világkupa sportlövészet légpuska
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