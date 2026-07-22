Sportlövő vk: Péni István hatodik lett légpuskában

A hazai szövetség tájékoztatása szerint a fináléban a 12. lövés után Péni István még a harmadik helyen állt a nagyon erős mezőnyben a Hangcsouban zajló sportlövő világkupaversenyen. Az aranyérmet a hazai közönség előtt szereplő, kétszeres olimpiai bajnok Seng Li-hao szerezte meg 253.9 körrel. Az alapversenyben is a kínai sportlövő bizonyult a legjobbnak kiváló, 637.5 körös eredménnyel, míg Péni negyedikként került a nyolcas döntőbe 631.9 körrel. Nyolcvannyolcan indultak a 10 méteres számban.

A magyar színeket egyedüliként képviselő Péni Istvánra még az 50 méteres három testhelyzetű szám vár vasárnap.