A KosárKaszt második vendége: Iványi Dalma

A második adás vendége Iványi Dalma, 134-szeres magyar válogatott, aki az első magyar WNBA-játékos volt. Vele beszélgetett Szombathy Pál a pályafutásáról, a pécsi sikerkorszakról, a WNBA-ről, edzősködésről és a női válogatottról.

Érdekes történetek, kulisszatitkok, őszinte szakmai vélemények és villámkérdésekre adott válaszok a magyar kosárlabda egyik igazi ikonjától.

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