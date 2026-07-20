A KosárKaszt második vendége: Iványi Dalma
Elindult a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének podcastja, a KosárKaszt, amely havonta jelentkezik új epizóddal! (x)
A második adás vendége Iványi Dalma, 134-szeres magyar válogatott, aki az első magyar WNBA-játékos volt. Vele beszélgetett Szombathy Pál a pályafutásáról, a pécsi sikerkorszakról, a WNBA-ről, edzősködésről és a női válogatottról.
Érdekes történetek, kulisszatitkok, őszinte szakmai vélemények és villámkérdésekre adott válaszok a magyar kosárlabda egyik igazi ikonjától.
Nézzétek vagy hallgassátok meg a teljes adást a YouTube vagy Spotify csatornánkon!
Legfrissebb hírek
Szombaton Salernóban rajtol az Európai Egyetemi Játékok
Egyéb csapat
2026.07.17. 16:00