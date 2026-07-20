Nemzeti Sportrádió

A KosárKaszt második vendége: Iványi Dalma

Munkatársunktól Munkatársunktól
2026.07.20. 10:55
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Címkék
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Elindult a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének podcastja, a KosárKaszt, amely havonta jelentkezik új epizóddal! (x)

A második adás vendége Iványi Dalma, 134-szeres magyar válogatott, aki az első magyar WNBA-játékos volt. Vele beszélgetett Szombathy Pál a pályafutásáról, a pécsi sikerkorszakról, a WNBA-ről, edzősködésről és a női válogatottról.

Érdekes történetek, kulisszatitkok, őszinte szakmai vélemények és villámkérdésekre adott válaszok a magyar kosárlabda egyik igazi ikonjától.

Nézzétek vagy hallgassátok meg a teljes adást a YouTube vagy Spotify csatornánkon!

 

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