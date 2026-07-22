Nemzeti Sportrádió

Phil Foden négyéves új szerződést írt alá a Manchester Cityvel

V. H. L.V. H. L.
2026.07.22. 15:18
Phil Foden (a labdával) még négy évig szolgálhatja imádott klubját (Fotó: Getty Images)
Címkék
Manchester city Phil Foden Enzo Maresca Premier League szerződéshosszabbítás
Véget vetett a jövőjével kapcsolatos találgatásoknak, és 2030-ig szóló új szerződést írt alá a Manchester City angol válogatott játékosa – közölte kommunikációs csatornáin a klub.

Véget érnek a Phil Foden jövőjével kapcsolatos találgatások. A 26 éves angol válogatott középpályás szerdán 2030-ig tartó új szerződést írt alá az égszínék mezesekkel – adta hírül hivatalos platformjain a tízszeres angol bajnok egyesület

A City honlapja megjegyzi: a támadó középpályás kilencéves korában került a klubhoz, ahol a szamárlétrát végigjárva 2027-ben Pep Guardiola irányítása alatt mutatkozott be, az első csapatban, s összesen húsz trófeát – hat bajnoki, három FA-kupa-, öt Ligakupa-, három angol Szuperkupa-, egy Bajnokok Ligája, egy európai Szuperkupa- és egy klubvilágbajnoki címet nyert az egyesület színeiben.

„Az, hogy elköteleztem magam a Manchester Cityhez, a világot jelenti nekem – reagált az új szerződés aláírására a játékos. – Mindig is csak ebben a csapatban akartam játszani, amelynek minden alkalommal óriási megtiszteltetés magamra húzni a mezét. Tisztában vagyok vele, mekkora szerencsém van, hogy az aranykorszakban lehettem tagja a csapatnak, amely rengeteg címet nyert, de mi mindig a jövőbe tekintünk, és arra törekszünk, hogy újabb és újabb trófeákat hódítsunk el. Köszönöm a stábnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíznak bennem – mindent meg fogok tenni, hogy a belém vetett hitüket megszolgáljam a következő években. Alig várom, hogy újra Enzo Marescával dolgozhassak, aki Pep Guardiola segítőjeként fantasztikus munkát végzett a triplázással végződő idényünkben. Rengeteget fejlődtem azáltal, hogy az itteni edzőkkel és világklasszis csapattársakkal, igazi legendákkal dolgozhattam együtt, amióta bekerültem a csapatba, és izgatottan várom karrierem új szakaszát ennél a nagyszerű klubnál.”

 

 

Manchester city Phil Foden Enzo Maresca Premier League szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Válogatott játékost szerződtetett brit rekordösszegért a Chelsea – hivatalos

Angol labdarúgás
18 órája

Visszavonul Anthony Taylor játékvezető

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:19

Ezért nem megy Amerikába: Pécsi Ármin kölcsönbe az osztrák bajnokságba kerülhet – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.07.20. 19:59

Pécsi nélkül, Szoboszlaival és Kerkezzel a keretében utazik a Liverpool FC az Egyesült Államokba

Angol labdarúgás
2026.07.20. 18:35

„Gyászol a Real Madrid, miután a Pool felfedezte a szerződéshosszabbításnak nevezett ősi varázsigét” – szurkolói reakciók Szoboszlai hosszabbítására

Angol labdarúgás
2026.07.17. 17:51

Szoboszlai Dominik: Őrület, milyen gyorsan elszaladt ez a három év!

Légiósok
2026.07.17. 17:07

A Liverpool bejelentette, hosszabbított Szoboszlai Dominikkal

Légiósok
2026.07.17. 16:05

Szoboszlai Dominik új szerződést kap a Liverpoolnál, közel az aláírás – sajtóhír

Angol labdarúgás
2026.07.16. 14:57