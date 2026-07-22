Phil Foden négyéves új szerződést írt alá a Manchester Cityvel

Véget érnek a Phil Foden jövőjével kapcsolatos találgatások. A 26 éves angol válogatott középpályás szerdán 2030-ig tartó új szerződést írt alá az égszínék mezesekkel – adta hírül hivatalos platformjain a tízszeres angol bajnok egyesület.

A City honlapja megjegyzi: a támadó középpályás kilencéves korában került a klubhoz, ahol a szamárlétrát végigjárva 2027-ben Pep Guardiola irányítása alatt mutatkozott be, az első csapatban, s összesen húsz trófeát – hat bajnoki, három FA-kupa-, öt Ligakupa-, három angol Szuperkupa-, egy Bajnokok Ligája, egy európai Szuperkupa- és egy klubvilágbajnoki címet nyert az egyesület színeiben.

„Az, hogy elköteleztem magam a Manchester Cityhez, a világot jelenti nekem – reagált az új szerződés aláírására a játékos. – Mindig is csak ebben a csapatban akartam játszani, amelynek minden alkalommal óriási megtiszteltetés magamra húzni a mezét. Tisztában vagyok vele, mekkora szerencsém van, hogy az aranykorszakban lehettem tagja a csapatnak, amely rengeteg címet nyert, de mi mindig a jövőbe tekintünk, és arra törekszünk, hogy újabb és újabb trófeákat hódítsunk el. Köszönöm a stábnak, a csapattársaknak és a szurkolóknak, hogy bíznak bennem – mindent meg fogok tenni, hogy a belém vetett hitüket megszolgáljam a következő években. Alig várom, hogy újra Enzo Marescával dolgozhassak, aki Pep Guardiola segítőjeként fantasztikus munkát végzett a triplázással végződő idényünkben. Rengeteget fejlődtem azáltal, hogy az itteni edzőkkel és világklasszis csapattársakkal, igazi legendákkal dolgozhattam együtt, amióta bekerültem a csapatba, és izgatottan várom karrierem új szakaszát ennél a nagyszerű klubnál.”