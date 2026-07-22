Efraín Juárez a győri közönség miatt sem veszi félvállról a visszavágót

Az Atert Bissen történelmi, 6–2-es legyőzése után (előtte sosem lőtt még hat gólt nemzetközi kupameccsen a zöld-fehér együttes) a pálya szélén nyilatkozott a klubmédiának Efraín Juárez, a csapat mexikói vezetőedzője.

„Fontos volt, hogy győzelmet szerezzünk, leginkább a játékosok edzésmunkája, és az előző két mérkőzésen nyújtott odaadásuk miatt. Mindent megtettek, természetesen nekik, és nekünk, a stábnak is kellett a siker, az egész folyamat szempontjából. Nem mindennapi eredmény a 6–2, nem könnyű a mai labdarúgásban hat gólt szerezni, tehát emiatt is boldog vagyok."

Umathum Ádám a Víkingur ellen a hajrában térdsérülést szenvedő Csinger Márk helyett lépett pályára, de bemutatkozott a várva várt csatár, Viktor Djukanovics is, aki gólt is szerzett, valamint a gambiai középpályás, Modou Lamin Mass is.

„Nagyon tetszett a játékuk, nem könnyű olyanokat pályára küldeni, akiknek nincs meg az ehhez kellő rutinja, legyen szó Bajnokok Ligájáról vagy Konferencialigáról. Ettől függetlenül bízom minden játékosban, még ha nagyon fiatalok is, mert látom, hogyan edzenek. Jó látni az arcukon az elszántságot, az elkötelezettséget, a sikeréhséget. Ez az életünk, és a klubnak ők jelentik a jövőt."

Az első győri színekben aratott győzelmét ünneplő edző kitért arra is, hogy nem vehetik félvállról a visszavágót a tetemes előny ellenére sem.

„Alázatos csapatunk van, ráadásul semmi sincs megírva előre a futballban, meg kell dolgoznunk mindenért. Lehet, hogy hat gólt szereztünk, de komolyan kell vennünk a visszavágót, ugyanazzal az elszántsággal kell pályára lépnünk, mint amit kedden mutattunk. A hazai közönségünk megérdemli, hogy jó teljesítményt és jó eredményt lásson!"

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ, ELSŐ MÉRKŐZÉS

ATERT BISSEN (luxemburgi)–ETO FC 2–6 (1–3)

Luxembourg, Stade de Luxembourg. Vezette: Iwan Arwel Griffith (walesi)

ATERT BISSEN: Dupire – A. Correia (R. da Cruz, 80.), Luriz, Mannone, E. Veiga – Eddarradzs (K. Cabral, 90.), Zegdan – Crame (L. Correia, 70.), Pimentel, Abi (R. Fernandes, 80.) – Ferber. Vezetőedző: Pedro García

ETO FC: Petrás – Vladoiu (Bíró B., 56.), Umathum, Krpics, Stefulj – Vitális, Tóth R. (Mass, 77.) – Schön, Gavrics, Bumba (Bánáti, 56.) – Njie (Djukanovics, 56.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Gólszerző: Ferber (20.), Abi (75.), ill. Bumba (12.), Vitális (25.), Njie (44., 47.), Djukanovics (83.), Bánáti (90+1.)