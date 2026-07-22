Mozgócéllövő-vb: negyedik a magyar férficsapat a 40 vegyes számban

A negyedik helyen végzett a magyar csapat a 10 méteres 40 vegyes versenyszámban az észtországi mozgócéllövő-világbajnokságon, Tallinnban.
A hazai szövetség tájékoztatása szerint Tasi Tamás 374 körrel a nyolcadik, Boros László 369-cel a 13., míg Sike József 356-tal a 19. helyen végzett. A számot az örmény Hajk Minaszjan nyerte 384 körrel. A hagyományos csapatversenyben az ukránok lettek az elsők 1127 körrel, a mieink 1099-cel zártak a negyedik pozícióban.
A nőknél ugyanebben a versenyszámban Farkasné Keczeli Bianka ötödik lett 368 körrel, a győzelmet a német Daniela Vogelbacher szerezte meg 374-gyel.
A versenyt megelőző éjszakán a magyar csapat szálláshelyén tűzriadó volt, ezért átmenetileg el kellett hagyni a versenyzőknek az épületet.
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