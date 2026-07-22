Nemzeti Sportrádió

Evezés: három magyar egység indul az U23-as vb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.07.22. 14:44
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evezés utánpótlás utánpótlássport
Csütörtökön kezdődik a németországi Duisburgban az U23-as evezős-világbajnokság, amelyen három magyar egység indul.

Csütörtökön megkezdődik a második idei evezős-világverseny (az U19-es Eb májusban volt): a németországi Duisburgban rendezik meg az U23-as világbajnokságot, amelyen a nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint 49 országból több mint 600 sportoló indul majd el.

A magyar válogatott

három egységgel, pontosabban hét fővel száll majd vízre.

Az egypárevezősök között Szigeti Ferencnek az esemény legnépesebb mezőnyében kell helytállnia, kettesben Tóth Bertoldot és Boros Olivért, négypárevezősben Kalmár Áront, Csutorás Balázst, Boros Ádámot és Bajári Andrást figyelhetjük majd.

A sor alapján gyorsan feltűnik, hogy idén magyar női versenyző nem indul az eseményen.

C- és D-döntőt már pénteken rendeznek, míg az érmes futamokat szombaton és vasárnap tartják. A részletes program ITT érhető el.

A magyar válogatott a duisburgi U23-as evezős-világbajnokságon:

Egypárevezős: Szigeti Ferenc (Csepeli EK)
Kettes: Tóth Bertold (Győri AC) és Boros Olivér (Csepeli EK)
Négypárevezős: Kalmár Áron (Szolnoki Sportcentrum), Csutorás Balázs (MTK), Boros Ádám (Vác Városi Evezős Club) és Bajári András (Vác Városi Evezős Club)

(Kiemelt képünkön: Szigeti Ferenc a tavalyi U23-as Eb-n Forrás: MESZ)

evezés utánpótlás utánpótlássport
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