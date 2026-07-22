Nemzeti Sportrádió

A Girondins Bordeaux indított egy utolsó utáni akciót az életben maradásért

K. Zs.K. Zs.
2026.07.22. 13:16
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A klub jelenlegi tulajdonosai ellen tüntető drukkerek (Fotó: AFP)
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francia foci francia labdarúgás Girondins Bordeaux
A fennmaradásáért küzdő Girondins Bordeaux szerdán hivatalos közleményben tudatta: a héten a Francia Olimpiai Bizottsághoz fordul, hogy továbbra is indulhasson az országos labdarúgó-bajnokságban, annak negyedik vonalában.

Mint beszámoltunk róla, a közelmúltban a francia labdarúgás pénzügyi felügyelete, a DNCG másodfokon is kizárta a Girondins Bordeaux-t az országos bajnokságból, mert vizsgálata szerint a nagy múltú klub jelenlegi tulajdonosai nem tudták előteremteni a fennálló tartozások és a következő idénybeli szereplés pénzügyi fedezetét. A jelenleg érvényben lévő döntés értelmében a csapat csak regionális szinten, a hatodik vonalban játszhat.

A jelenlegi tulajdonos arra játszik, hogy az utolsó fellebbviteli fórum, a Francia Olimpiai Bizottság kedvezőnek remélt döntése révén időt nyer, ami elég lesz ahhoz, hogy a klub megvásárlásától egyszer már visszalépő, ám azóta újra bejelentkező – és az illetékes kereskedelmi bíróság előtt a szükséges eljárásokat már elindító – brit befektetési alapnak (Sparta Capital) sikerül előteremtenie azt a mintegy 10 millió eurót, amely lehetővé tenné az előző idényben a negyedik vonalban szereplő csapat további működését.

A hatszoros francia bajnok klubot két évvel ezelőtt már fizetésképtelennek nyilvánították, ezért a másodosztályból a negyedikbe esett vissza, és akkor feladta profi státuszát is.

 

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