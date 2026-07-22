A Girondins Bordeaux indított egy utolsó utáni akciót az életben maradásért

Mint beszámoltunk róla, a közelmúltban a francia labdarúgás pénzügyi felügyelete, a DNCG másodfokon is kizárta a Girondins Bordeaux-t az országos bajnokságból, mert vizsgálata szerint a nagy múltú klub jelenlegi tulajdonosai nem tudták előteremteni a fennálló tartozások és a következő idénybeli szereplés pénzügyi fedezetét. A jelenleg érvényben lévő döntés értelmében a csapat csak regionális szinten, a hatodik vonalban játszhat.

A jelenlegi tulajdonos arra játszik, hogy az utolsó fellebbviteli fórum, a Francia Olimpiai Bizottság kedvezőnek remélt döntése révén időt nyer, ami elég lesz ahhoz, hogy a klub megvásárlásától egyszer már visszalépő, ám azóta újra bejelentkező – és az illetékes kereskedelmi bíróság előtt a szükséges eljárásokat már elindító – brit befektetési alapnak (Sparta Capital) sikerül előteremtenie azt a mintegy 10 millió eurót, amely lehetővé tenné az előző idényben a negyedik vonalban szereplő csapat további működését.

A hatszoros francia bajnok klubot két évvel ezelőtt már fizetésképtelennek nyilvánították, ezért a másodosztályból a negyedikbe esett vissza, és akkor feladta profi státuszát is.