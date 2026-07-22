Műtét nem lesz, de Saliba hosszú ideig nem játszhat

A francia sportnapilap úgy tudja, William Saliba mindenképpen egyeztetni akart az Arsenal vezetőivel, mielőtt meghozza döntését; ez megtörtént, ám a londoni klub még nem erősítette meg hivatalosan a műtét nélküli kúráról szóló információt.

Egyelőre nem jósolható meg, milyen hosszú időt kell pihenéssel és egyéb gyógymódokkal töltenie Salibának, de a L'Équipe szerint az időszak „hónapokban mérhető”.

Mint ismert, Saliba jó ideje fájlalta a hátát, a derekát, ám vállalta a világbajnoki szereplést, mígnem a spanyolok elleni elődöntő (0–2) első félidejében nem bírta tovább – kénytelen volt cserét kérni.