Nemzeti Sportrádió

Műtét nem lesz, de Saliba hosszú ideig nem játszhat

K. Zs.K. Zs.
2026.07.22. 14:47
William Saliba utolsó megmozdulásainak egyike a spanyolok elleni vb-elődöntőben (Fotó: Getty Images)
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William Saliba Arsenal Franciaország
A L'Équipe szerdai információja szerint nem operálják meg William Salibát, de az Arsenal jó ideig így sem számíthat francia labdarúgójára.

A francia sportnapilap úgy tudja, William Saliba mindenképpen egyeztetni akart az Arsenal vezetőivel, mielőtt meghozza döntését; ez megtörtént, ám a londoni klub még nem erősítette meg hivatalosan a műtét nélküli kúráról szóló információt.

Egyelőre nem jósolható meg, milyen hosszú időt kell pihenéssel és egyéb gyógymódokkal töltenie Salibának, de a L'Équipe szerint az időszak „hónapokban mérhető”.

Mint ismert, Saliba jó ideje fájlalta a hátát, a derekát, ám vállalta a világbajnoki szereplést, mígnem a spanyolok elleni elődöntő (0–2) első félidejében nem bírta tovább – kénytelen volt cserét kérni.

 

William Saliba Arsenal Franciaország
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