Piastri, Bearman és Colapinto sem ül autóba a Magyar Nagydíj kezdetén

A szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két pénteki első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania olyan pilótának, akik legfeljebb két Formula–1-es futamon állt rajthoz. A hétvégi Magyar Nagydíj előtt összesen három alakulat, a McLaren, a Haas és az Alpine döntött úgy, hogy bokszfalra ülteti egy-egy versenyzőjét a nyitányon.

A wokingiaknál a tesztversenyző, Leonardo Fornaroli foglalhatja el Oscar Piastri ülését. A Formula–2 tavalyi bajnoka Spanyolországban már vezethette az MC40-est, és a legfrissebb hírek szerint jó esélye van rá, hogy jövőre Oliver Bearman csapattársa legyen a Haasnál, hiszen Esteban Ocon jövője egyre kérdésesebb az amerikaiaknál.

Bearman Piastrihoz hasonlóan nem vesz részt az első tréningen a Hungaroringen, a brit pilóta Hirakava Rjónak adja át a helyét. Az Alpine-nál eközben Paul Aron jut lehetőséghez, az észt Franco Colapintót állítja félre az első egy órában.

A 41. Magyar Nagydíj programja pénteken 13 óra 30 perckor rajtol az első szabadedzéssel.