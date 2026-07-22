Piastri, Bearman és Colapinto sem ül autóba a Magyar Nagydíj kezdetén
A szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két pénteki első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania olyan pilótának, akik legfeljebb két Formula–1-es futamon állt rajthoz. A hétvégi Magyar Nagydíj előtt összesen három alakulat, a McLaren, a Haas és az Alpine döntött úgy, hogy bokszfalra ülteti egy-egy versenyzőjét a nyitányon.
A wokingiaknál a tesztversenyző, Leonardo Fornaroli foglalhatja el Oscar Piastri ülését. A Formula–2 tavalyi bajnoka Spanyolországban már vezethette az MC40-est, és a legfrissebb hírek szerint jó esélye van rá, hogy jövőre Oliver Bearman csapattársa legyen a Haasnál, hiszen Esteban Ocon jövője egyre kérdésesebb az amerikaiaknál.
Bearman Piastrihoz hasonlóan nem vesz részt az első tréningen a Hungaroringen, a brit pilóta Hirakava Rjónak adja át a helyét. Az Alpine-nál eközben Paul Aron jut lehetőséghez, az észt Franco Colapintót állítja félre az első egy órában.
A 41. Magyar Nagydíj programja pénteken 13 óra 30 perckor rajtol az első szabadedzéssel.
|41. MAGYAR NAGYDÍJ
|JÚLIUS 24., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|13.30–14.30
|2. szabadedzés
|17.00–18.00
|JÚLIUS 25., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|12.30–13.30
|Időmérő
|16.00–17.00
|JÚLIUS 26., VASÁRNAP
|A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja
|15.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Holland Nagydíj, Zandvoort
|augusztus 23., 15.00
|Olasz Nagydíj, Monza
|szeptember 6., 15.00
|Spanyol Nagydíj, Madrid
|szeptember 13., 15.00