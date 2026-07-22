Nemzeti Sportrádió

Piastri, Bearman és Colapinto sem ül autóba a Magyar Nagydíj kezdetén

H. L.H. L.
2026.07.22. 12:52
Fornaroli a legfrissebb hírek szerint a Haas felé tart (Fotó: AFP)
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szabadedzés Haas F1 Magyar Nagydíj Oliver Bearman Franco Colapinto Leonardo Fornaroli McLaren Formula–1 Alpine Oscar Piastri
Három csapat nem a megszokott versenyzőpárosával vesz részt a hétvégén rendezendő Magyar Nagydíj pénteki első szabadedzésén.

A szabályok értelmében valamennyi csapatnak autónként két pénteki első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania olyan pilótának, akik legfeljebb két Formula–1-es futamon állt rajthoz. A hétvégi Magyar Nagydíj előtt összesen három alakulat, a McLaren, a Haas és az Alpine döntött úgy, hogy bokszfalra ülteti egy-egy versenyzőjét a nyitányon. 

A wokingiaknál a tesztversenyző, Leonardo Fornaroli foglalhatja el Oscar Piastri ülését. A Formula–2 tavalyi bajnoka Spanyolországban már vezethette az MC40-est, és a legfrissebb hírek szerint jó esélye van rá, hogy jövőre Oliver Bearman csapattársa legyen a Haasnál, hiszen Esteban Ocon jövője egyre kérdésesebb az amerikaiaknál. 

Bearman Piastrihoz hasonlóan nem vesz részt az első tréningen a Hungaroringen, a brit pilóta Hirakava Rjónak adja át a helyét. Az Alpine-nál eközben Paul Aron jut lehetőséghez, az észt Franco Colapintót állítja félre az első egy órában. 

A 41. Magyar Nagydíj programja pénteken 13 óra 30 perckor rajtol az első szabadedzéssel.

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41. MAGYAR NAGYDÍJ
JÚLIUS 24., PÉNTEK
1. szabadedzés13.30–14.30
2. szabadedzés17.00–18.00
JÚLIUS 25., SZOMBAT
3. szabadedzés12.30–13.30
Időmérő16.00–17.00
JÚLIUS 26., VASÁRNAP
A verseny (70 kör, 306.63 km) rajtja15.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Holland Nagydíj, Zandvoortaugusztus 23., 15.00
Olasz Nagydíj, Monzaszeptember 6., 15.00
Spanyol Nagydíj, Madridszeptember 13., 15.00


 

szabadedzés Haas F1 Magyar Nagydíj Oliver Bearman Franco Colapinto Leonardo Fornaroli McLaren Formula–1 Alpine Oscar Piastri
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