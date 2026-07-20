Kosár: az U18-as és az U16-os fiúk is győzelmekkel hangoltak az Eb-re

Sűrű hétvégéje volt a korosztályos fiú kosárlabda-válogatottaknak. Az Eb-n szereplő U20-asok mellett az U18-as és az U16-os nemzeti együttes is felkészülési meccsen lépett pályára. A Sipos Péter vezette U18-asok előbb 77–73, majd 73–63-ra verték a cseheket Fehérváron, mindeközben ugyanott a Moosz Milán irányította U16-osok 99–65-re, majd 72–65-re nyertek az osztrákok ellen.

Fotó: Tálos András/MKOSZ

Magyarország Fiú U18–Csehország Fiú U18 77-73 (17-23, 20-20, 23-17, 17-13)

Magyarország: Zöldi 6/3, Bartik 10/9, Szafkó 6, Burony 5, Asztalos 6/3. Csere: Gáspár 10, Halasy 8/3, Marokházi 10/6, Rozmán 4, Nagy Á. 8/3, Kurfis 4, Turcsányi -.

Csehország legjobb dobói: Krob 16/6, Pospichal 10/3, Houska 10.



Magyarország Fiú U18–Csehország Fiú U18 73-63 (13-17, 14-21, 28-14, 18-11)

Magyarország: Zöldi 7/3, Szafkó 10/6, Nagy Á. 11/6, Asztalos 4, Burony 6. Csere: Gáspár 11, Fekete 2, Bartik 15/12, Marokházi 3, Baumgartner 2, Kurfis 2, Turcsányi -.

Csehország legjobb dobói: Sadovsky 13, Krob 12/9, Chaloupka 11.

Magyarország U16–Ausztria U16 99-65 (22-23, 18-6, 34-21, 25-15)

Magyarország U16: Makk 10, Radnóti -, Szöllősi 9/3, Pécsi 6/3, Kiss-Mester 21. Csere: Bek -, Bajor 15/3, Wágner 8, Csécsei 4, Szabó-Haklits 13/6, Révész-Veres 1, Banks 5/3, Lo Cheikh 7/3.

Az osztrákok legjobb dobói: Iancu 20/9, Akanati-Palt 9/6, Wheeler 7, Asuzu 7.



Magyarország U16–Ausztria U16 72-65 (15-22, 24-19, 18-16, 15-8)

Magyarország U16: Makk 7, Szöllősi 10/3, Bajor 2, Wágner 3, Banks 5/3. Csere: Gábor 15/6, Radnóti 6/3, Szabó-Haklits 11/9, Révész-Veres 2, Szopori 2, Bek -, Fuzik 3, Halász 6.

Az osztrákok legjobb dobói: Merdler 10/6, Kunert 10/3, Akanati-Palt 9.

(Kiemelt képet készítette: Király Evelin/MKOSZ)