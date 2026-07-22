Kajak-kenu: magyar éremeső várható a szegedi korosztályos Eb-n
Csütörtökön megkezdődik az év egyik leginkább várt hazai kajak-kenu-versenye, az U23-as és ifjúsági Európa-bajnokság, aminek a sportág egyik fővárosa, Szeged ad otthont. Korosztályos kontinensviadalt eddig egyszer, 2008-ban rendeztek ott (azon az eseménynek egyébként egy bizonyos Csipes Tamara lopta el a show-t három arannyal...), de felnőtt Eb házigazdája is volt már a Maty-éri pálya, 2002-ben és két évvel ezelőtt, 2024-ben. A világkupákat meg már nem is említjük...
Az ikonikus helyszínt jól ismerik a magyar indulók, összesen 55 hazai versenyzőnek szurkolhatunk majd a négynapos viadalon, amelyen nagy valószínűséggel ismét számos érmet szerez a válogatottunk. A magyarok a három héttel ezelőtt Kanadában megrendezett korosztályos vb-n 27 érmet szerezve magabiztos előnnyel lett a legeredményesebb,
a sportolóink java pedig az Eb-n is megmutathatja magát, így joggal várhatjuk, hogy ismét bőven lesz mit ünnepelni.
„A tavalyi vébéhez képest pedig túlszárnyaltuk a huszonegy érmet, megmutatta az erejét a válogatott” – mondta a vb után az Utánpótlássportnak Kadler Viktor utánpótlás szövetségi kapitány, aki azt is hangsúlyozta, hogy utánpótlás lévén a tanulófázis a legfontosabb, ráadásul több egység a vártnál visszafogottabban teljesített.
Az Eb-n az előzetes rajtlista és időrend szerint 38 küldöttség összesen 759 versenyzője vesz részt,
közöttük számos tavalyi korosztályos Eb-győztes (nem csak a magyarok között) is visszatér, hogy megvédje a címét.
A magyar csapat az egyik legnagyobb (ahogyan említettük, 55 indulóval), ám még ezt a számot is túlszárnyalja a spanyol küldöttség, amelyben 60 fiatalt találunk. Csütörtökön és pénteken elő- és középfutamokat rendeznek, szombattól pedig már döntőket is figyelhetnek a kilátogatók.
Ifjúsági:
K1 200: Bebők Lara
K1 500: Hofer Bianka Vivien
K2 500: Hofer Bianka Vivien, Leskó Vivien
K4 500: Hudi-Kadler Panni, Németh Helka Borbála, Kalamár Nóra Brigitta, Gazdag Lili Renáta
K1 1000: Szabó-Csalló Nadin
K1 200: Opavszky Milán
K1 500: Aczél Márton Ádám
K2 500: Pálinkás Ármin, Mayer Hunor
K4 500: Gyarmati Levente, Varga Zalán, Uram Kristóf, Lánczi Zaránd János
K1 1000: Borda Huba
K2 1000: Kardos Olivér, Varga Zalán
C1 200: Poszpischil Luca Panna
C2 200: Győre Lotti, Takács Rebeka
C1 500: Hamar Léna
C2 500: Poszpischil Luca Panna, Hamar Léna
C1 200: Molnár Ádám
C1 500: Barna Dávid Zsombor
C2 500: Péter Zsolt Zsombor, Barna Dávid Zsombor
C1 1000: Molnár Lukács Ivó
C2 1000: Molnár Lukács Ivó, Molnár Ádám
C4 mix 500: Fodor Benedek, Vígh József, Vágovics Eszter, Zs. Somló Zsuzsanna
U23
K1 200: Tölgyesi Flóra
K1 500: Fojt Sára
K1 1000: Bauer Zita
K2 500: Gombás Alíz, Pető Hanna
K4 500: Fojt Sára, Gombás Alíz, Tölgyesi Flóra, Pető Hanna
K1 200: Szabó Levente
K1 500: Kollek Bálint
K1 1000: Mircse Iván
K2 500: Samu Péter, Hidvégi Zalán
K2 1000: Zemen Dániel, Kaed Ádám Said
K4 500: Kollek Bálint, Avar Tamás, Juhász Máté, Kaed Ádám Said
C1 200: Győre Panna
C1 500: Győre Panna
C2 200: Matkovics Vanda, Molnár Csepke
C2 500: Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia
C1 200: Rumi Gergő
C1 500: Uhrin Dávid
C1 1000: Uhrin Dávid
C2 500: Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász
C2 1000: Molnár Csanád, Gyányi Milán
C4 mix 500: Kis-Batka Imola Johanna, Kis-Batka Iringó Júlia, Mészáros Milán, Mitropoulos Iliász
(Kiemelt képünk forrása: MKKSZ)