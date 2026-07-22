Női pólósaink jobban játszottak a spanyoloknál, mégis vereséget szenvedtek a vk-negyeddöntőben

Az ausztrálok és az amerikaiak elleni, ötméterespárbajban elért győzelemmel hangolt női válogatottunk múlt héten, már a világkupadöntő helyszínén, Sydney-ben a szerdai, spanyolok elleni negyeddöntőre. Jól ismerik a mieink az olimpiai címvédőt, csak tavaly óta ötször találkozott egymással a két együttes, a mérleg nyelve ez idő alatt jócskán felénk billent, négyszer a magyar válogatott, egyszer a spanyol nyert.

A sprintet a mieink nyerték meg, gólt azonban nem tudtak szerezni, a lefordulásból pedig előnyhöz jutott a rivális Ariana Ruiz Barril révén. Három és fél percet kellett várnunk az első találatunkra, Tiba Panna óriási góllal egyenlített. Paula Camus nem hagyta válasz nélkül, rögtön betalált, a negyed végére mégsem spanyol vezetést mutatott az eredményjelző, mert Tiba Panna nem hibázott szinte üres kapura (2–2).

Vályi Vanda megnyerte nekünk a második sprintet, hasonló forgatókönyv alakult ki, mint az első etapban: gólt nem szereztünk, a fordulásból Spanyolország viszont igen, ismét Camus talált be. Szépen járatták a labdát a mieink, két-háromszor már kapura lőhettek volna, végül a BL-győztes Olympiakoszba nemrég szerződő Hajdú Kata vállalta el, gól, 3–3. Lendvay Zoé balról ügyesen lelte meg a rést, először vezettünk a mérkőzésen (3–4). Lucia Rodríguez kivárta a támadóidő végét, meglóbálta a kezeit, megtalálta a rést a védőfalunkon, a jobb felső sarokba vágta a labdát, az egyébként remekül teljesítő Neszmély Boglárka tehetetlen volt. Hiába domináltuk fizikailag a meccset, Ruiz Barril 15 másodperccel az etap vége előtt ismét előnyhöz juttatta Spanyolországot, így 5–4-es állással fújhatták ki magukat a csapatok a nagyszünetben.

Tiba elhozta a labdát, ez a mutató eddig 3/3 nekünk, és ezúttal jött is rögtön a magyar gól, Hajdú egyenlített. Nona Perez Vivas találatával ismét elléptek eggyel a spanyolok, rutinos klasszisunk, Garda Krisztina gyönyörű góllal egalizált. A hátralévő négy perc lecsordogált, egyenlő állással fordulhattak a csapatok a záró felvonásra.

Az utolsó sprint a spanyoloké lett, a vezetést viszont mi szereztük meg Hajdú harmadik góljával! Remek védés Neszmélytől, a következő spanyol akciónál Queralt Bertran Vidal üresen maradt, kapusunk ezúttal is rajta volt a lövésen, a labda azonban átért a gólvonalon (7–7). Nem tudtuk kihasználni az emberelőnyünket, cserébe jól védekeztük ki a spanyolok támadását. Hajdú, kapufa, a kipattanó Keszthelyié – ez is kapufa. A spanyolok viszont nem hibáztak, Irene González talált be, ezzel lezárva a mérkőzést.

A játék képe alapján nem feltétlenül reális, de Spanyolország 8–7-es sikerrel bejutott az elődöntőbe – a győzelemhez nagymértékben hozzájárul a spanyol kapus, Martina Terré teljesítménye, aki 66 százalékos védési hatékonysággal hozta le a meccset. Ami a magyar válogatottat illeti: magyar idő szerint pénteken hajnali 5.15-kor az ötödik helyért játszhat tovább, Hollandia ellen.

NŐI VÍZILABDA-VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY

NEGYEDDÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–MAGYARORSZÁG 8–7 (2–2, 3–2, 1–2, 2–1)

Sydney. V: McCall (amerikai), Kontek (horvát)

SPANYOLORSZÁG: TERRÉ – E. Ruiz Barril 1, Claveria, PEREZ VIVAS 1, Crespi Barriga, L. Rodriguez 1, Penalver. Csere: A. Ruiz Barril 1, Bertran Vidal 1, A. Munoz, CAMUS 2, Leitón, I. González 1. Szövetségi kapitány: Jordi Valls

MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Faragó K., HAJDÚ K. 3, Alaksza, Varró, Keszthelyi, TIBA 2. Csere: Szilágyi D., Vályi, Dömsödi, Sümegi N., Lendvay Z. 1, Garda 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/2.

Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1.

Kipontozódott: Lendvay Z. (26. p.), L. Rodriguez (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Számítani lehetett rá, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz a negyeddöntők során. Összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, hiszen az volt a cél, hogy nyerjünk és aztán megint döntőbe jussunk. Küzdöttünk, nagyon jól védekeztünk, mindössze nyolc gólt kaptunk, azaz alapvetően nem lehetek elégedetlen nagyon sok mindennel, kivéve a végeredményt. Ugyanakkor nem érdemeltük meg a győzelmet, mert kialakítottuk a helyzeteket, de az a csapat, amelyik ezt megteszi, aztán a játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet. Nem akarom rájuk tolni a felelősséget, nagyon sokat elemezzük majd ezt a meccset, mert rendkívül tanulságos. Az utolsó mondatom legyen az, hogy csalódott vagyok, de rengeteg jó dolgot láttam, hiszen sok olyan fiatal letette itt a névjegyét, akik életükben először játszanak világversenyen a válogatottban.

További eredmények

Egyesült Államok–Kína 14–8

Ausztrália–Olaszország 15–14

Oroszország–Hollandia 11–6