Nemzeti Sportrádió

Női pólósaink jobban játszottak a spanyoloknál, mégis vereséget szenvedtek a vk-negyeddöntőben

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
2026.07.22. 13:19
null
Hajdú Kata három gólt dobott a magyar csapatban (Fotó: Dömötör Csaba)
Címkék
női vízilabda női vízilabda világkupa női vízilabda-válogatott
Női vízilabda-válogatottunk 8–7-es vereséget szenvedett Spanyolországtól a Sydney-ben szerdán kezdődött világkupadöntő negyeddöntőjében, így pénteken, Hollandia ellen az ötödik helyért játszhat tovább.

Az ausztrálok és az amerikaiak elleni, ötméterespárbajban elért győzelemmel hangolt női válogatottunk múlt héten, már a világkupadöntő helyszínén, Sydney-ben a szerdai, spanyolok elleni negyeddöntőre. Jól ismerik a mieink az olimpiai címvédőt, csak tavaly óta ötször találkozott egymással a két együttes, a mérleg nyelve ez idő alatt jócskán felénk billent, négyszer a magyar válogatott, egyszer a spanyol nyert. 

A sprintet a mieink nyerték meg, gólt azonban nem tudtak szerezni, a lefordulásból pedig előnyhöz jutott a rivális Ariana Ruiz Barril révén. Három és fél percet kellett várnunk az első találatunkra, Tiba Panna óriási góllal egyenlített. Paula Camus nem hagyta válasz nélkül, rögtön betalált, a negyed végére mégsem spanyol vezetést mutatott az eredményjelző, mert Tiba Panna nem hibázott szinte üres kapura (2–2). 

Vályi Vanda megnyerte nekünk a második sprintet, hasonló forgatókönyv alakult ki, mint az első etapban: gólt nem szereztünk, a fordulásból Spanyolország viszont igen, ismét Camus talált be. Szépen járatták a labdát a mieink, két-háromszor már kapura lőhettek volna, végül a BL-győztes Olympiakoszba nemrég szerződő Hajdú Kata vállalta el, gól, 3–3. Lendvay Zoé balról ügyesen lelte meg a rést, először vezettünk a mérkőzésen (3–4). Lucia Rodríguez kivárta a támadóidő végét, meglóbálta a kezeit, megtalálta a rést a védőfalunkon, a jobb felső sarokba vágta a labdát, az egyébként remekül teljesítő Neszmély Boglárka tehetetlen volt. Hiába domináltuk fizikailag a meccset, Ruiz Barril 15 másodperccel az etap vége előtt ismét előnyhöz juttatta Spanyolországot, így 5–4-es állással fújhatták ki magukat a csapatok a nagyszünetben. 

Tiba elhozta a labdát, ez a mutató eddig 3/3 nekünk, és ezúttal jött is rögtön a magyar gól, Hajdú egyenlített. Nona Perez Vivas találatával ismét elléptek eggyel a spanyolok, rutinos klasszisunk, Garda Krisztina gyönyörű góllal egalizált. A hátralévő négy perc lecsordogált, egyenlő állással fordulhattak a csapatok a záró felvonásra. 

Az utolsó sprint a spanyoloké lett, a vezetést viszont mi szereztük meg Hajdú harmadik góljával! Remek védés Neszmélytől, a következő spanyol akciónál Queralt Bertran Vidal üresen maradt, kapusunk ezúttal is rajta volt a lövésen, a labda azonban átért a gólvonalon (7–7). Nem tudtuk kihasználni az emberelőnyünket, cserébe jól védekeztük ki a spanyolok támadását. Hajdú, kapufa, a kipattanó Keszthelyié – ez is kapufa. A spanyolok viszont nem hibáztak, Irene González talált be, ezzel lezárva a mérkőzést. 

A játék képe alapján nem feltétlenül reális, de Spanyolország 8–7-es sikerrel bejutott az elődöntőbe – a győzelemhez nagymértékben hozzájárul a spanyol kapus, Martina Terré teljesítménye, aki 66 százalékos védési hatékonysággal hozta le a meccset. Ami a magyar válogatottat illeti: magyar idő szerint pénteken hajnali 5.15-kor az ötödik helyért játszhat tovább, Hollandia ellen.

NŐI VÍZILABDA-VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY
NEGYEDDÖNTŐ
SPANYOLORSZÁG–MAGYARORSZÁG 8–7 (2–2, 3–2, 1–2, 2–1)
SydneyV: McCall (amerikai), Kontek (horvát)
SPANYOLORSZÁG: TERRÉ – E. Ruiz Barril 1, Claveria, PEREZ VIVAS 1, Crespi Barriga, L. Rodriguez 1, Penalver. Csere: A. Ruiz Barril 1, Bertran Vidal 1, A. Munoz, CAMUS 2, Leitón, I. González 1. Szövetségi kapitány: Jordi Valls
MAGYARORSZÁG: NESZMÉLY – Faragó K., HAJDÚ K. 3, Alaksza, Varró, Keszthelyi, TIBA 2. Csere: Szilágyi D., Vályi, Dömsödi, Sümegi N., Lendvay Z. 1, Garda 1. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor
Emberelőny-kihasználás: 11/3, ill. 11/2. 
Gól – ötméteresből: –, ill. 1/1. 
Kipontozódott: Lendvay Z. (26. p.), L. Rodriguez (29. p.)
MESTERMÉRLEG
Cseh Sándor: – Számítani lehetett rá, hogy ez az egyik legnagyobb harc lesz a negyeddöntők során. Összességében nyilván nagyon szomorú vagyok, hiszen az volt a cél, hogy nyerjünk és aztán megint döntőbe jussunk. Küzdöttünk, nagyon jól védekeztünk, mindössze nyolc gólt kaptunk, azaz alapvetően nem lehetek elégedetlen nagyon sok mindennel, kivéve a végeredményt. Ugyanakkor nem érdemeltük meg a győzelmet, mert kialakítottuk a helyzeteket, de az a csapat, amelyik ezt megteszi, aztán a játékosai nem mernek odaállni és belőni, az nem nyerhet. Nem akarom rájuk tolni a felelősséget, nagyon sokat elemezzük majd ezt a meccset, mert rendkívül tanulságos. Az utolsó mondatom legyen az, hogy csalódott vagyok, de rengeteg jó dolgot láttam, hiszen sok olyan fiatal letette itt a névjegyét, akik életükben először játszanak világversenyen a válogatottban.

További eredmények
Egyesült Államok–Kína 14–8
Ausztrália–Olaszország 15–14
Oroszország–Hollandia 11–6

 

női vízilabda női vízilabda világkupa női vízilabda-válogatott
Legfrissebb hírek

A női pólóválogatott ötméteresekkel legyőzte az amerikaiakat Ausztráliában

Vízilabda
2026.07.19. 12:25

Női vízilabda-vk: Horváth Zsófi, Alaksza és Lendvay is a keretben

Vízilabda
2026.07.06. 15:57

Cseh Sándor: A hajunknál fogva rángattuk ki magunkat

Vízilabda
2026.07.02. 22:36

Női vízilabda: szoros meccsen kikaptunk Hollandiától felkészülési mérkőzésen

Vízilabda
2026.07.02. 20:14

Benczur Márton: Már alábecsülnek minket

Vízilabda
2026.07.02. 12:10

Az FTC hozta a vártakat, de a BVSC meglepetést szerzett

Vízilabda
2026.06.26. 12:05

Ötödikként zárt a Ferencváros női vízilabdacsapata az európai rangsorban

Vízilabda
2026.06.25. 12:54

Az Olympiakosszal játszik a serlegért a Ferencváros a női vízilabda BL-ben

Vízilabda
2026.06.10. 22:33