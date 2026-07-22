Magyar Nagydíj: 40 éves legenda a Hungaroringen

A tavalyi, 40. Magyar Nagydíj hetében már alaposan elmerültünk a történelmi részletekben, a színes sztorikban és az esemény sikerének titkaiban, de az emelkedett hangulat idén is kitart, hiszen most pedig az 1986-os kezdet után a 40. évfordulót ünnepeljük. Valóban elképesztő leírni, hogy Formula–1-es futamunk már négy évtizedes múltra tekint vissza, különösen, ha belegondolunk, hogy azóta nem csupán kormányok, hanem politikai rendszerek is váltották egymást. A közös akarat és az összefogás sikere tehát, hogy a Magyar Nagydíj elérte ezt a hihetetlen mérföldkövet, amelyre joggal lehetünk büszkék.

A mogyoródi dombok között húzódó pálya eredeti verziója 4014 méteres volt, 16 kanyarból állt, és az augusztusi forróságban brutális terhet rótt a versenyzőkre az amúgy is nehezen vezethető 1980-as évek autóival. Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy ennyi tekergésre egyszerűen nincs szükség ezen a viszonylag rövid vonalvezetésen, így 1989-re kivették a 3-as kanyar utáni sikánt, vagyis azóta egyenes szakaszon tart a száguldás felfelé a 4-es (ma már Nigel Mansell nevét viselő) fordulóig vezető domboldalon.

Fájdalom, a korábbi generációs autókkal még így is elképesztően nehéz volt előzni pályánkon, és az 1990-es években emiatt annyi kritika érte a vonalvezetést, hogy 2003-ban további két kanyart módosítottak. A meghosszabbított célegyenest követő 1-es ívét és szögét úgy változtatták meg, hogy könnyebb legyen sikeres manővert kezdeményezni, a 12-esből pedig tulajdonképpen 90 fokos kanyart formáztak – igaz, ez utóbbi nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Az első fordulóban viszont azóta is számtalan előzést láthattunk, különösen azóta, hogy a 2010-es évek elejétől betiltották a futam közbeni tankolást, lehetővé tették a hátsó szárny nyitását (idén már a pluszenergia váltja ki ezt a hatást), valamint a Pirelli is gyorsabban kopó abroncsokat szállított a tökéletesen tartós versenygumik helyett.

Ezeknek a módosításoknak azóta számos izgalmas futamot köszönhetünk, ráadásul az első évtizedek száraz hétvégéi után az elmúlt húsz évben már a változékony időjárás is gyakran hozzájárult a fordulatokhoz (az aktuális előrejelzés szerint most nem várható jelentős eső). A Magyar Nagydíj manapság a helyszínre látogató szurkolók körében is töretlen népszerűségnek örvend, amelyhez természetesen nagyban hozzájárul a főváros közelsége és a kellemes, nyári időpont. A kitűnő hangulatot a mezőny tagjai is rendre kiemelik, a versenyzők ráadásul a pálya vonalvezetését is nagyon kedvelik, mert teljesen más kihívásokat támaszt eléjük, mint az átlag. Négy évtized távlatából már igazi „old school” klasszikusként szokták emlegetni, amely rövid jellege és sok kanyarja miatt folyamatos koncentrációt igényel. A mai, nagy leszorítóerős autókkal a Hungaroring kanyarjai egyébként már inkább közepesen gyorsnak, semmint lassúnak számítanak, ami még élvezetesebbé teszi a száguldást – különösen a technikás középső szektorban.

Ami a sikereket illeti, Lewis Hamilton a Hungaroring királya, hiszen nyolc győzelemmel vezeti az örökranglistát, megelőzve Michael Schumachert és Ayrton Sennát, akik négy, illetve három alkalommal nyertek nálunk. Érdekesség, hogy mivel az idei mezőnyben Max Verstappen áll a legjobban két diadallal, Hamiltont 2032-ig biztosan senki sem taszítja le a trónról, és ehhez is olyan hetes sorozat kellene a hollandtól, ami finoman szólva valószínűtlen. Az aktuális pilóták közül egyébként Fernando Alonso, Esteban Ocon, Oscar Piastri és Lando Norris is győzött már a Hungaroringen, de idén Kimi Antonellinek, George Russellnek és Charles Leclerc-nek is reális esélye van rá, hogy feliratkozzon a mogyoródi első helyezettek listájára. A csapatok rangsorát a McLaren vezeti 13 győzelemmel, mögötte a Ferrari és a Williams áll egyaránt hét sikerrel.

Idei újdonság a Magyar Nagydíjon, hogy csütörtökön a szurkolói zónában azok is belekóstolhatnak a Formula–1 hangulatába, akik nem tehetik meg, hogy a következő napok valamelyikére váltsanak jegyet. A 35 eurós (kb. 13 ezer forintos) úgynevezett Fanzone belépővel a „nulladik napon” igénybe lehet venni a szurkolói zóna minden szolgáltatását (F1-es játékok, óriáskerék, dodzsem stb.) ráadásul a biztonsági és orvosi autók nagy sebességű tesztje is megtekinthető a célegyenes menti vadonatúj Hungaroring-lelátóról. Ezen kívül a szurkolói színpadon a betétfutamok (F2, F3, Porsche-szuperkupa) versenyzőihez is testközelbe kerülhetnek az érdeklődők. Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a Fanzone belépő a csütörtöki boxutca-látogatásra nem jogosít. Már csütörtökön bele lehet kóstolni az F1-es hangulatba

A Magyar Nagydíj idején péntektől vasárnapig a Hungaroring megközelíthető közösségi és egyéni közlekedéssel, valamint taxival egyaránt. A H8-as HÉV megnövelt kapacitással, a megszokottnál sűrűbben közlekedik – Kerepes HÉV-állomástól a 3-as kapuig ingyenes buszjárattal lehet tovább utazni, Szilasliget HÉV-állomástól pedig mintegy harminc perc sétával érhető el a pálya. Visszafelé, ha Budapest az úti cél, a Hungaroringtől Gödöllőig közlekedő külön buszok igénybevétele után Gödöllő vasútállomásról érdemes folytatni az utat, onnan negyedóránként indulnak vonatok a Keleti pályaudvarra. A HÉV járatai elsősorban Mogyoród és az Örs vezér tere között leszálló utasoknak ajánlottak. Számításba lehet venni a City Shuttle szolgáltatását is a Budapest központjából induló buszokkal, valamint a Hungaroring hivatalos taxipartnere, a Főtaxi is kiemelten készül a nagydíjra. Mivel a társaság járművei a VIP-sávon haladnak az M3-as autópályán, jelentősen csökkenthető a menetidő. A városba visszajutás a 8-as kanyarnál kialakított taxipontról lehetséges. Az autósokat ingyenes, valamint fizetős parkolók várják a pálya mentén. További részletek a Hungaroring honlapján találhatók. Számos közlekedési lehetőség

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