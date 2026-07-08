Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda Ek: a főtáblán kapott helyet a Szolnok

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.08. 09:24
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
férfi kosárlabda Ek Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda Európa-kupa
A magyar bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász a főtáblán kapott helyet a férfi kosárlabda Európa-kupa 2026–2027-es idényében.

A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint az alföldiek – akik az elmúlt szezonban a Bajnokok Ligájában indultak – alanyi jogon szerepelnek a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd hat együttes a selejtezőből, továbbá a BL-selejtezőben alulmaradt klubok.

Az Ek sorsolását jövő csütörtökön tartják a Münchenben.

A magyar bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ezúttal a BL-ben lesz érdekelt, és a második kalapból várja a főtábla 11.30 órakor kezdődő sorsolást.
 

 

férfi kosárlabda Ek Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabda Európa-kupa
Legfrissebb hírek

Gyors és egyszerű játékra lehet számítani az Olajtól az új finn edzővel

Kosárlabda
2026.06.30. 10:48

Férfi kosár NB I: kinevezte új vezetőedzőjét a Szolnok – hivatalos

Kosárlabda
2026.06.20. 10:50

Távozik a Szolnok kosárlabdacsapatának vezetőedzője – hivatalos

Kosárlabda
2026.06.09. 16:16

Somogyi Ádám: Bárcsak valahogy visszaadhatnám a szeretetet!

Kosárlabda
2026.06.08. 07:47

Férfi kosárlabda NB I: külföldön folytatja pályafutását a szolnoki közönségkedvenc – hivatalos

Kosárlabda
2026.06.01. 14:41

Nincs vége a döntőnek: nyert Szombathelyen, visszavette pályaelőnyét az Olaj kosárcsapata

Kosárlabda
2026.05.25. 21:05

Többszörös orrcsonttörést szenvedett a Szolnok válogatott kosarasa

Kosárlabda
2026.05.23. 16:57

Egyetlen pontot sem adtak ingyen Szombathelyen

Kosárlabda
2026.05.21. 08:24
Ezek is érdekelhetik