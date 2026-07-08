Férfi kosárlabda Ek: a főtáblán kapott helyet a Szolnok
A magyar bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász a főtáblán kapott helyet a férfi kosárlabda Európa-kupa 2026–2027-es idényében.
A nemzetközi szövetség tájékoztatása szerint az alföldiek – akik az elmúlt szezonban a Bajnokok Ligájában indultak – alanyi jogon szerepelnek a 24 csapatos főmezőnyben, amelyhez csatlakozik majd hat együttes a selejtezőből, továbbá a BL-selejtezőben alulmaradt klubok.
Az Ek sorsolását jövő csütörtökön tartják a Münchenben.
A magyar bajnok Falco-Vulcano Energia KC Szombathely ezúttal a BL-ben lesz érdekelt, és a második kalapból várja a főtábla 11.30 órakor kezdődő sorsolást.
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Kosárlabda
2026.05.21. 08:24
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