Somogyi Ádám: Nagyon éhes, tehetséges társaság van itt

A FÉRFI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajszki Borisz, Pallai Tamás, Somogyi Ádám (mindhárom NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek (mindhárom Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd).

A játékosok klubjaként azt jelöltük meg, amelyből kiharcolták a válogatottságot.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR, G-CSOPORT

A PROGRAM

5. forduló

Július 3., péntek

17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

20.30: Belgium–Franciaország

6. (utolsó) forduló

Július 6., hétfő

18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Finnország

Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.