Nemzeti Sportrádió

Somogyi Ádám: Nagyon éhes, tehetséges társaság van itt

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.24. 09:19
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Somogyi Ádám mindent a csapatért tesz (Fotó: Árvai Károly)
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kosárlabda Somogyi Ádám magyar férfi kosárlabda-válogatott
Előbb Finnországban, jövő pénteken, majd három nappal később itthon, egészen pontosan a székesfehérvári MET Arénában, a belgák ellen lép pályára a magyar férfi kosárlabda-válogatott világbajnoki selejtezőn. A nyáron Bilbaóba igazoló Somogyi Ádám abban bízik, hogy Helsinkiben is meglepetést tudnak szerezni.

A FÉRFI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajszki Borisz, Pallai Tamás, Somogyi Ádám (mindhárom NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek (mindhárom Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd). 
A játékosok klubjaként azt jelöltük meg, amelyből kiharcolták a válogatottságot.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR, G-CSOPORT
A PROGRAM
5. forduló
Július 3., péntek
17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)
20.30: Belgium–Franciaország
6. (utolsó) forduló
Július 6., hétfő
18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Finnország
Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4. 
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.

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kosárlabda Somogyi Ádám magyar férfi kosárlabda-válogatott
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