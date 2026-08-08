Kosár: kikaptak és kiestek az U18-as lányok az A-divízióból az Eb-n

Mint ismert, az olaszokkal szemben elbukott nyolcaddöntő után a mieink a 9-16. helyért a horvátoktól is vereséget szenvedtek, így szombat délután a törökök ellen léptek pályára a 13-16. helyért az U18-as leány kosárlabdázók stockholmi A-divíziós Európa-bajnokságán. Azonban a meccsnek igazi tétje a bennmaradás szempontjából volt, ugyanis a kiesés elkerülése érdekében (az utolsó három együttes kiesik a B-divízióba) a magyar lányoknak mindkét hátralévő meccsüket meg kellett volna nyerniük.

Laczka Miklós alakulata jól is kezdte a sorsdöntő meccset (5–0), de az első percek után a törökök is felvették a fonalat, és 11–12-nél már ők álltak jobban. A nyitó negyed után két ponttal vezetett az ellenfél (18–20). A folytatásban válogatottunk beleerősített, és 14–6-ra megnyerte a második etapot, minek köszönhetően a nagyszünetre hatpontos fórral mehettek el a lányok (32–26). A fordulást követően mindkét csapat szenvedett támadásban, a mieinknek sikerült tízre is növelni a különbséget (38–28), ám a záró szakasz kezdetére ez csak négyre olvadt (40–36). A negyedik negyed elején még mindig héttel vezettek a magyarok (46–39). A végjátékban aztán nem sikerült megtartani az előnyt, az utolsó nyolc percet 19–10-re nyerték meg a törökök, akik ezzel megfordították a meccset.

A magyar csapat 58–56-ra kikapott, és az újabb vereséggel biztosan búcsúzik az A-divíziótól.

Forrás: FIBA

A mezőny legeredményesebb játékosaként Babay-Bognár Kinga 20 pontig jutott.

Hat meccs után a magyar lányok egy győzelemmel és öt vereséggel állnak. Az utolsó ellenfél vasárnap, a 15. helyért Montenegró lesz.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM

A 13-16. helyért

Magyarország–Törökország 56–58 (18–20, 14–6, 8–10, 16–22)

Magyarország: Josepovits 7/3, Babay-Bognár 20/12, Dinnyés 6, Kárpáthegyi 6/3, Biczó 2. Csere: Tatai -, Puskás -, Tálosi 5/3, Gálos 2, Csaplár-Nagy 8, Bori -.

Törökország: Tanriverdi 6, Tura 9/3, Aksoy -, Demir 17/9, Demirer 6. Csere: Erdal -, Celik -, Cinar 17/12, Secerlioglu 3/3, Uyar -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)