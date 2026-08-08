Wittmann Krisztián 99 százalékig biztos benne, hogy ez lesz az utolsó évada

TAVALY MEGJELENT egy cikk Wittmann Krisztiánról, amelyben a korábbi válogatott játékos arról beszél klubja, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét honlapjának, hogy sokan mondják neki, már ne vegyen tartós tejet. A 41 éves veterán éppen csütörtökön vásárolt egy dobozzal, és meg is volt a „jogalapja”, hiszen a következő évadban is az NB I-ben szerepel. Kortársa, a szintén 1985-ös születésű Ferencz Csaba az idén vonult vissza, de ez a kor­elnökségén nem változtat, hiszen két nappal idősebb a körmendi klubnál a szakmai stábhoz csatlakozó bedobónál.

„Beszéltem »Fepuval«, annyira nem volt pozitív hangulatú az eszmecserénk, mert arról volt szó, hogy együtt vonulunk vissza, de még van ideje meggondolni magát az idény kezdete előtt – tréfálkozott Wittmann. – A viccet félretéve: egyáltalán nem neheztelek rá emiatt. Jól bírom a tempót, nem érzem magam rosszul fizikailag, sőt, abszolút fel tudom venni a versenyt a fiatalokkal. Már elkezdtük a felkészülést, volt egy sérülésem az előző idény végén, százszázalékosan rendbe jött, remélhetőleg így is marad a következő évadban végig.”

Különösebb praktikái, titkos módszerei nincsenek arra Wittmann Krisztiánnak, hogy kitolja a pályafutását, ugyanazokat a pluszdolgokat csinálja, amiket eddig, emellett genetikailag olyan alkatot örökölt, hogy nem kell bemelegítőkrémmel bajlódnia, a hosszú évek alatt kiderült, jól bírja a gyűrődést. A Kecskemét nem kezdte jól a legutóbbi bajnokságot, de végül simán benn maradt, a 10. helyen végzett.

„Az alapszakaszban volt jó néhány olyan egylabdás mérkőzés, amelyet elveszítettünk, illetve alacsony százalékban nyertük meg ezeket – taglalta Wittmann. – Ha sikerül, még előrébb is végezhettünk volna, de nem lehetünk elégedetlenek, hiszen a playoutban nagyon jól szerepeltünk, mi gyűjtöttük be a legtöbb győzelmet. Összességében van okunk az elégedettségre, jobb is, rosszabb is lehetett volna, reális a helyezésünk.”

Eddig elég csendes volt a nyár Kecskeméten, aztán éppen pénteken jelentette be a klub, hogy szerződtette Csátaljay Pétert, aki legutóbb az első osztálytól búcsúzó Zalakerámia ZTE KK-nál szerepelt. Hogy Ivkovics Sztojan szakmai igazgató bízik benne, nem meglepetés, hiszen három évvel ezelőtt a magyar válogatottnál is bedobta a mély vízbe. A keret kialakítása persze még nem ért véget.

„Biztosan lesznek légiósaink is, de majd a klubvezetőség bejelenti őket – így Wittmann Krisztián. – Nem hiszem, hogy annyian lesznek, mint az előző idényben, most mindenki egy kicsit a sötétben tapogatózik, miként sikerül átalakítani a csapatokat. Nagyon sok fiatal lesz a keretünkben, sok játékpercet kapnak majd, tudnak bizonyítani, még tovább fejlődni. A legutóbbi évadban is mindig jól teljesítettek, amikor beálltak, most jön az az időszak, amikor nekik kell előrébb lépni, jelentősebb feladatokat ellátni a pályán.”

Beszélgetőpartnerünk úgy véli, nagyobb az óvatosság a csapatoknál, mint volt tavaly, nagyon kemény évadra számít, viszont a topkluboknak nem lesz problémájuk. Mindent meg kell tenniük a kecskeméti játékosoknak, hogy megismételjék a legutóbbi eredményüket, vagy akár annál jobbat is elérjenek.

Wittmann Krisztiánt jelölték a Hunbasket Hero címre, amelyet tavaly Studer Ágnes érdemelt ki példaértékű viselkedéséért, közösségi munkájáért. Wittmann nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy felvetődött a neve a lehetséges díjazottak között, de az ő szavazata biztosan Ferencz Csabáé lesz, ugyanakkor mindenkinek előre is köszöni, ha rá voksol. Azt is megkérdeztük, ha most jön a tizenötödik kecskeméti idénye (ebből egyet a másodosztályban töltött el a gárdával), megcélozza-e a húszat?

„Az azért már nagyon sok lenne, a tizenhatodik esetében is nagyon nagy a kérdőjel. Örülök, hogy ennyit játszottam itt, de mivel lassan az utolsó dinoszauruszok is kihalnak, kilencvenkilenc százalék, hogy ez lesz az utolsó évadom.”