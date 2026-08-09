Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Bátori Lilianna magasugrásban ezüstérmes az U20-as vb-n

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2026.08.09. 23:11
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Bátori Lilianna atlétika utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A magasugró Bátori Lilianna ezüstérmet szerzett a Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon.

Magyar idő szerint vasárnap késő este a magasugró

Bátori Lilianna ezüstérmet szerzett

az egyesült államokbeli Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon.

A Vasasban Kun-Szabó Balázs által felkészített kitűnőség 190 centivel végzett a második helyen a győztes ausztrál Izobelle Louison-Roe (192 cm) mögött.

Balról: a bronzérmes spanyol Aitana Alonso, a győztes ausztrál Izobelle Louison-Roe és az ezüstérmes Bátori Lilianna Forrás: MASZ

A tavalyi U20-as Eb aranyérmese 30 év után szerzett U20-as vb-érmet női magasugrásban a magyaroknak. 1996-ban Sydney-ben Győrffy Dóra lett szintén második.

(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Hegedüs Gábor)

Bátori Lilianna atlétika utánpótlássport Utánpótlássport.hu
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