Atlétika: Bátori Lilianna magasugrásban ezüstérmes az U20-as vb-n
A magasugró Bátori Lilianna ezüstérmet szerzett a Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon.
Magyar idő szerint vasárnap késő este a magasugró
Bátori Lilianna ezüstérmet szerzett
az egyesült államokbeli Eugene-ben rendezett U20-as atlétikai világbajnokságon.
A Vasasban Kun-Szabó Balázs által felkészített kitűnőség 190 centivel végzett a második helyen a győztes ausztrál Izobelle Louison-Roe (192 cm) mögött.
A tavalyi U20-as Eb aranyérmese 30 év után szerzett U20-as vb-érmet női magasugrásban a magyaroknak. 1996-ban Sydney-ben Győrffy Dóra lett szintén második.
(Kiemelt képünkön: Bátori Lilianna Fotó: Hegedüs Gábor)
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