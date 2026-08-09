Hétfői sportműsor: kezdődik az atlétikai Eb és a medencés úszás a vizes Eb-n

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL LIGAKUPA

1. FORDULÓ

21.00: Plymouth–Exeter (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM

Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)

11.35: női súlylökés, selejtező (Beregszászi Renáta)

11.40: férfi kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Halász Bence)

13.20: férfi kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Szabados Ármin, Czeller Gábor)

12.25: női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)

12.30: férfi távolugrás, selejtező (Pap Kristóf)

12.55: férfi 400 m, előfutam (Enyingi Patrik, Molnár Attila)

13.35: női 400 m gát, előfutam (Mátó Sára)

Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

20.03: női súlylökés, DÖNTŐ

20.10: női kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett)

21.38: női kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin)

20.35: női 100 m gát, előfutam (Kozák Luca, Tóth Anna)

21.10: női 100 m, elődöntő

21.33: férfi súlylökés, DÖNTŐ

21.40: férfi 5000 m, DÖNTŐ

22.00: női 3000 m akadály, előfutam (Urbán Zita)

22.40: mix 4x400 m, DÖNTŐ

22.50: női 100 m, DÖNTŐ

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)

SZNÚKER

8.00 és 14.30: China Open (Tv: Eurosport1)

TENISZ

ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL

18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

22.00 után: Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Théo Arribagé, Albano Olivetti (franciák)

WTA 1000-ES TORNA, TORONTO

18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ÚSZÁS

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS

Medencés úszás

9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)

férfi 400 m vegyes

női 100 m gyors (Pádár Nikolett)

férfi 50 m pillangó (Milák Kristóf)

női 200 m hát (Kokas Fanni, Szabó-Feltóthy Eszter)

férfi 100 m mell

női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)

férfi 4x200 m gyorsváltó

női 800 m gyors (Jackl Vivien)

18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

férfi 50 m pillangó, középdöntő

női 100 m gyors, középdöntő

férfi 400 m vegyes, DÖNTŐ

női 200 m hát, középdöntő

férfi 100 m mell, középdöntő

női 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ

férfi 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló

8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel

9.00: Edvi László a stúdióban

9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Bácskai Sára

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal

14.00: Boxutca

14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral

Hazafutás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: Nyílt vízi úszás, vendég: Mihályvári-Farkas Viktória Eb-érmes

16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Bobory Balázs, L. Pap István

17.00: Úszás, interjúk az Európa-bajnokságról

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Kajak-kenu, sajtótájékoztatós anyagok

Körkapcsolás

Műsorvezető: Szabó Szilvia

Szerkesztő: Tóth Béla

18.00: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely

19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán

20.00: Atlétika, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál

21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre

22.30: Sportvilág