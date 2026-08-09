Hétfői sportműsor: kezdődik az atlétikai Eb és a medencés úszás a vizes Eb-n
AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL LIGAKUPA
1. FORDULÓ
21.00: Plymouth–Exeter (Tv: Match4)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, BIRMINGHAM
Délelőtti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport)
11.35: női súlylökés, selejtező (Beregszászi Renáta)
11.40: férfi kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Halász Bence)
13.20: férfi kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Szabados Ármin, Czeller Gábor)
12.25: női 100 m, előfutam (Takács Boglárka)
12.30: férfi távolugrás, selejtező (Pap Kristóf)
12.55: férfi 400 m, előfutam (Enyingi Patrik, Molnár Attila)
13.35: női 400 m gát, előfutam (Mátó Sára)
Esti program (Tv: Eurosport1, M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
20.03: női súlylökés, DÖNTŐ
20.10: női kalapácsvetés, selejtező, A-csoport (Németh Zsanett)
21.38: női kalapácsvetés, selejtező, B-csoport (Csatári Jázmin)
20.35: női 100 m gát, előfutam (Kozák Luca, Tóth Anna)
21.10: női 100 m, elődöntő
21.33: férfi súlylökés, DÖNTŐ
21.40: férfi 5000 m, DÖNTŐ
22.00: női 3000 m akadály, előfutam (Urbán Zita)
22.40: mix 4x400 m, DÖNTŐ
22.50: női 100 m, DÖNTŐ
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1118 (Tv: Sport2)
SZNÚKER
8.00 és 14.30: China Open (Tv: Eurosport1)
TENISZ
ATP 1000-ES TORNA, MONTREAL
18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
22.00 után: Marozsán Fábián, Danyiil Medvegyev (magyar, orosz)–Théo Arribagé, Albano Olivetti (franciák)
WTA 1000-ES TORNA, TORONTO
18.30: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ÚSZÁS
VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, SAINT-DENIS
Medencés úszás
9.30: előfutamok (Tv: M4 Sport)
férfi 400 m vegyes
női 100 m gyors (Pádár Nikolett)
férfi 50 m pillangó (Milák Kristóf)
női 200 m hát (Kokas Fanni, Szabó-Feltóthy Eszter)
férfi 100 m mell
női 4x200 m gyorsváltó (Magyarország)
férfi 4x200 m gyorsváltó
női 800 m gyors (Jackl Vivien)
18.30: középdöntők, döntők (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
férfi 50 m pillangó, középdöntő
női 100 m gyors, középdöntő
férfi 400 m vegyes, DÖNTŐ
női 200 m hát, középdöntő
férfi 100 m mell, középdöntő
női 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ
férfi 4x200 m gyorsváltó, DÖNTŐ
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Harsányi Levente, L. Pap István, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Labdarúgás, NB I-es összefoglaló
8.00: Somogyi Zsolt a vonalban. Régi csibészek Bánki Józseffel
9.00: Edvi László a stúdióban
9.30: Visszajátszás Edvi Lászlóval – Élő közvetítések az úszó Eb-ről és archív felvételek régi úszósikerekről
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Bácskai Sára
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Söprögető kocsi Székely Dáviddal és Várhegyi Benjáminnal
14.00: Boxutca
14.35: Sporttörténelem Thury Gáborral
Hazafutás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: Nyílt vízi úszás, vendég: Mihályvári-Farkas Viktória Eb-érmes
16.00: Nemzeti sportkör, vendég: Bittmann Emil, Bobory Balázs, L. Pap István
17.00: Úszás, interjúk az Európa-bajnokságról
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Kajak-kenu, sajtótájékoztatós anyagok
Körkapcsolás
Műsorvezető: Szabó Szilvia
Szerkesztő: Tóth Béla
18.00: Úszás, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Katona László. Szakértő: Gyurta Gergely
19.00: Focióra, vendég: Elbert Gábor, Simon Zoltán
20.00: Atlétika, élő közvetítés az Európa-bajnokságról. Kommentátor: Regős László Pál
21.00: Visszatekintés a hétvégi sporteseményekre
22.30: Sportvilág