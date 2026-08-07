Kosár: szoros csatában kikaptak az U16-osok a B-divíziós Eb nyitányán

Megkezdte szereplését a magyar válogatott az észak-macedóniai B-divíziós U16-os fiú kosárlabda Eb-n. Moosz Milán csapata az első csoportmeccsen az észtekkel találkozott, és a fordulatos meccsből a baltiak jöttek ki jobban. A magyar fiúk hiába vezettek öt ponttal még a negyedik negyed elején, 74–65-ös vereséget szenvedtek a nyitó mérkőzésen.

A mieink legeredményesebb játékosa, Bajor Zétény 23 pontig jutott.

Folytatás péntek délután az osztrákok ellen.

B-DIVÍZIÓS U16-OS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, SZKOPJE

D-csoport, első meccs

Magyarország–Észtország 65–74 (11–16, 19–12, 20–20, 15–26)

Magyarország: Radnóti 5, Makk 7, Bajor 23/12, Kiss-Mester 9, Pécsi 9. Cserék: Szöllősi 8/3, Csécsei 4, Lo -, Szabó-Hakits -, Halász -.

Észtország: Laurimaa 7/3, Miilen 14/6, Bert 21/12, Zirk 5/3, Teppo 9/3. Cserék: Taldrik 12, Vaher 3/3, Niilo 2, Tobi 1, Teetalus -, Suuroja -.



A magyar csapat további programja az Eb csoportkörében:

Augusztus 7., péntek 16:00

Magyarország–Ausztria

Augusztus 8., szombat 11:00

Magyarország–Nagy-Britannia

Augusztus 11., kedd 21:00

Magyarország–Dánia



A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.



Az U16-os fiúválogatott kerete:

Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik

(Kiemelt kép forrása: FIBA)