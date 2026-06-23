Nemzeti Sportrádió

Perl Zoltán: Vojvoda Dávid hiányozni fog a válogatottból

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.23. 14:09
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Motiváltan készül Perl Zoltán a két júliusi vb-selejtezőre (Fotó: Árvai Károly)
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kosárlabda Perl Zoltán magyar férfi kosárlabda-válogatott
A magyar férfi kosárlabda-válogatottra két világbajnoki selejtező-mérkőzés vár júliusban, előbb jövő pénteken Finnországban, majd három nappal később Székesfehérváron, a MET Arénában a belgák ellen lépnek pályára Perl Zoltánék – immár Vojvoda Dávid nélkül. A válogatott dobóhátvédje más az NSO Tv stábjának elárulta, mit gondol, mennyire hiányzik majd a nemzeti csapattól néhány hete búcsút intő Vojvoda Dávid.

 

Kosárlabda
2026.06.16. 18:04

Külön szektor a magyar B-középnek a MET Arénában

A magyar férfi kosárlabda-válogatott július 6-án a belgákat fogadja vb-selejtezőn. (x)

 

kosárlabda Perl Zoltán magyar férfi kosárlabda-válogatott
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