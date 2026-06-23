Perl Zoltán: Vojvoda Dávid hiányozni fog a válogatottból

A magyar férfi kosárlabda-válogatottra két világbajnoki selejtező-mérkőzés vár júliusban, előbb jövő pénteken Finnországban, majd három nappal később Székesfehérváron, a MET Arénában a belgák ellen lépnek pályára Perl Zoltánék – immár Vojvoda Dávid nélkül. A válogatott dobóhátvédje más az NSO Tv stábjának elárulta, mit gondol, mennyire hiányzik majd a nemzeti csapattól néhány hete búcsút intő Vojvoda Dávid.