Kosár: a 15. helyen zárt az U18-as leányválogatott a stockholmi Eb-n

Az már a vasárnapi záró meccs előtt biztossá vált, hogy a Laczka Miklós vezette U18-as leány kosárlabda-válogatott búcsúzik az élvonaltól, ugyanis a szombati törökök elleni vereséggel már mindenképpen az utolsó három együttes egyikeként fejezi be a stockholmi A-divíziós Eb-t, így pedig a magyar együttes kiesett a B-csoportba.

Az utolsó, 15. helyért vívott mérkőzésen a magyar lányok egyből magukhoz ragadták a kezdeményezést Montenegróval szemben, és rendkívül sima, 33 pontos győzelmet arattak, 87–54-re.

A mieink közül Babay-Bognár Kinga 19 pontot szerzett, míg Csaplár-Nagy Lara 16 ponttal és 10 lepattanóval dupla-duplát ért el.

Az U18-as válogatott összességében két győzelemmel és öt vereséggel zárta szereplését,

a 15. helyet szerezte meg a kontinenstornán, és ezzel jövőre – 2014 óta először – majd csak a második vonalban szerepelhet.

U18-AS LEÁNY EURÓPA-BAJNOKSÁG, STOCKHOLM

A 15. helyért

Magyarország–Montenegró 87–54 (26–9, 26–12, 20–11, 15–22)

Magyarország : Josepovits 10, Babay-Bognár 19/9, Tálosi 2, Dinnyés 3/3, Kárpáthegyi 3/3. Csere: Tatai 11/3, Puskás 8/6, Gálos 3, Csaplár-Nagy 16, Bori -, Biczó 12/3.

Montenegró: Kaludjerovic 7/3, Jovovic 3/3, Adzic 7/3, Vujovic 8, Sekulovic 11. Csere: Sekulic -, Teric -, Pinter 6/3, Vuckovic 3/3, Bakovic 5, Sucevic 2, Mudresa 2.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)