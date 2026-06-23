Gasper Okorn: Úgy látom, jó úton járunk

Eltelt jó három és fél hónap mióta kétszer kikaptunk a világbajnoki selejtező első körében a franciáktól (Szombathelyen hatalmas küzdelemben), és eljött az ideje, hogy válogatottunk lezárja ezt a periódust, méghozzá a finnek elleni idegenbeli, és a belgák elleni hazai mérkőzéssel. Az már nem tűnik reálisnak, hogy legalább a csoport harmadik helyét ne szereznénk meg, vagyis jók az esélyeink a továbbjutásra, ugyanakkor a későbbiek miatt fontos, hogy minél több győzelmet gyűjtsünk. Ennek szellemében készül Székesfehérváron a csapat, kedden hosszú, sajtónyilvános edzést tartott, amelyen az ügyességi, kiváló reflexet igénylő feladatok mellett terítékre került a figurák gyakorlása, bizonyos játékszituációk elemzése, a dobások és az erőnlét fejlesztése is. Kint kánikula tombolt, de a Gáz utcai csarnokban sem volt hideg – a foglalkozás közben a friss és munkára kész szlovén szövetségi kapitánnyal, Gasper Okornnal beszélgettünk.

„A cél, hogy túljussunk az első csoportkörön, így volt ez kezdet előtt is, miután tavaly nyáron sikerrel vettük az előselejtezőt. Tizennégy itt lévő játékosunk egyaránt egészséges, és megérdemli, hogy válogatott legyen. A két sérültünk Benke Szilárd és Filipovity Péter, míg Lukácsi Gábor az U20-as válogatottal van. A keret totálisan átalakult, mióta két és fél évvel ezelőtt idekerültem, lassú, lépésről lépésre haladó generációváltáson esik át a csapat. A legfontosabb, hogy az együttes ott legyen a 2029-es Európa-bajnokságon, de türelmesnek kell lennünk, noha úgy látom, jó úton járunk.”

Székesfehérváron készül a válogatott (Fotó: Árvai Károly)

Honosított amerikai játékosunk, a Valenciát erősítő Nate Reuvers hétfő este néhány percre visszatérhetett a pályára a Joventut Badalona elleni spanyol bajnoki elődöntőben elszenvedett sérülése után a Barcelona elleni finálé harmadik felvonásán (2–1-re vezet a Valencia). A szakmai stáb kapcsolatban áll vele, de bonyolítja a helyzetet, hogy Reuvers felesége terhes, és a selejtezős összecsapások idején szül, tehát jelenleg dolgoznak a megoldáson, hogy a kiváló magasember miként tudna legalább egy meccsen segíteni a csapatnak.

Egy felkészülési találkozót játszanak a mieink: vasárnap szintén Fehérváron fogadják Oroszországot zárt kapuk mögött. Okorn mester elmondta, nem akartak elutazni sehová az időveszteség miatt, és az oroszok azonnal igent mondtak a meghívásra.

Jó hosszú, több mint kétórás edzésük volt. Hogy bírta?

Nagyon jól éreztem magam, a válogatott újoncaként próbálok alkalmazkodni, segíteni a srácoknak, ha tudok, szóval izgalmas ez az időszak! Befogadóak a társak?

Persze, nem lehet erre panaszom, olyan, mintha régóta a válogatottnál lennék. Hosszú ideje ismerjük egymást, játszunk egymás ellen vagy éppen egymás oldalán, úgyhogy nagyon jól fogadtak. Mi a véleménye Gasper Okornról?

Nagyon szimpatikus, inkább a délszláv stílust képviseli, ami ismerős nekem, ebben nőttem fel, tehát nem nehéz beilleszkedni. Mik a várakozásai a következő két mérkőzéssel kapcsolatban?

Szeretnénk a lehető legjobban felkészülni, ami nem egyszerű, az évad után két hetünk van arra, hogy minél jobb minőségű kosárlabdával rukkoljunk ki. Csak akkor tudunk meglepetést szerezni és nagy eredményt elérni, ha a védekezés és a támadás is rendben lesz. Hogyan értékeli az előző idényt? Jól szerepelt a Szolnok és önnek is sikerült az áttörés.

Egyértelműen pozitív és boldog vagyok, nem szomorkodtam egy pillanatig se, bár közel volt a bajnoki arany, ez most így alakult. Személyesen is büszke lehetek, nagy motivációt adhat a folytatásra, hogy még jobban szerepeljek. Nagyobb elvárásokat is támaszt magával szemben?

Igazából nem, úgy vagyok vele, csinálom a munkát, ahogyan eddig. Igyekszem építkezni, ami nem jó, azt elhagyni, állandóan kísérletezem, hogy mi működik és mi nem. Fotó: Árvai Károly „Állandóan kísérletezem, hogy mi működik és mi nem” – interjú Krnjajszki Boriszszal, a válogatott irányítójával

A FÉRFI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajszki Borisz, Pallai Tamás, Somogyi Ádám (mindhárom NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek (mindhárom Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd). A játékosok klubjaként azt jelöltük meg, amelyből kiharcolták a válogatottságot.

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR, G-CSOPORT

A PROGRAM

5. forduló

Július 3., péntek

17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)

20.30: Belgium–Franciaország

6. (utolsó) forduló

Július 6., hétfő

18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)

20.30: Franciaország–Finnország

Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.