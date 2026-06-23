Gasper Okorn: Úgy látom, jó úton járunk
Eltelt jó három és fél hónap mióta kétszer kikaptunk a világbajnoki selejtező első körében a franciáktól (Szombathelyen hatalmas küzdelemben), és eljött az ideje, hogy válogatottunk lezárja ezt a periódust, méghozzá a finnek elleni idegenbeli, és a belgák elleni hazai mérkőzéssel. Az már nem tűnik reálisnak, hogy legalább a csoport harmadik helyét ne szereznénk meg, vagyis jók az esélyeink a továbbjutásra, ugyanakkor a későbbiek miatt fontos, hogy minél több győzelmet gyűjtsünk. Ennek szellemében készül Székesfehérváron a csapat, kedden hosszú, sajtónyilvános edzést tartott, amelyen az ügyességi, kiváló reflexet igénylő feladatok mellett terítékre került a figurák gyakorlása, bizonyos játékszituációk elemzése, a dobások és az erőnlét fejlesztése is. Kint kánikula tombolt, de a Gáz utcai csarnokban sem volt hideg – a foglalkozás közben a friss és munkára kész szlovén szövetségi kapitánnyal, Gasper Okornnal beszélgettünk.
„A cél, hogy túljussunk az első csoportkörön, így volt ez kezdet előtt is, miután tavaly nyáron sikerrel vettük az előselejtezőt. Tizennégy itt lévő játékosunk egyaránt egészséges, és megérdemli, hogy válogatott legyen. A két sérültünk Benke Szilárd és Filipovity Péter, míg Lukácsi Gábor az U20-as válogatottal van. A keret totálisan átalakult, mióta két és fél évvel ezelőtt idekerültem, lassú, lépésről lépésre haladó generációváltáson esik át a csapat. A legfontosabb, hogy az együttes ott legyen a 2029-es Európa-bajnokságon, de türelmesnek kell lennünk, noha úgy látom, jó úton járunk.”
Honosított amerikai játékosunk, a Valenciát erősítő Nate Reuvers hétfő este néhány percre visszatérhetett a pályára a Joventut Badalona elleni spanyol bajnoki elődöntőben elszenvedett sérülése után a Barcelona elleni finálé harmadik felvonásán (2–1-re vezet a Valencia). A szakmai stáb kapcsolatban áll vele, de bonyolítja a helyzetet, hogy Reuvers felesége terhes, és a selejtezős összecsapások idején szül, tehát jelenleg dolgoznak a megoldáson, hogy a kiváló magasember miként tudna legalább egy meccsen segíteni a csapatnak.
Egy felkészülési találkozót játszanak a mieink: vasárnap szintén Fehérváron fogadják Oroszországot zárt kapuk mögött. Okorn mester elmondta, nem akartak elutazni sehová az időveszteség miatt, és az oroszok azonnal igent mondtak a meghívásra.
Jó hosszú, több mint kétórás edzésük volt. Hogy bírta?
Befogadóak a társak?
Mi a véleménye Gasper Okornról?
Mik a várakozásai a következő két mérkőzéssel kapcsolatban?
Hogyan értékeli az előző idényt? Jól szerepelt a Szolnok és önnek is sikerült az áttörés.
Nagyobb elvárásokat is támaszt magával szemben?
A FÉRFI KOSÁRLABDA-VÁLOGATOTT KERETE
Cseh Botond (SZTE-Szedeák), Flasár Zalán (Sopron KC), Golomán György (Hiopos Lleida, spanyol), Krnjajszki Borisz, Pallai Tamás, Somogyi Ádám (mindhárom NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Lukács Norbert (Nyizsnyij Novgorod, orosz), Maronka Zsombor (Veolia Towers Hamburg, német), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Perl Zoltán, Tanoh Dez András, Váradi Benedek (mindhárom Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Pongó Marcell (Alba Fehérvár), Nathan Reuvers (Valencia Basket, spanyol), Valerio-Bodon Vincent (Endo Plus Service-Honvéd). A játékosok klubjaként azt jelöltük meg, amelyből kiharcolták a válogatottságot.
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, FÉRFIAK, 1. KÖR, G-CSOPORT
A PROGRAM
5. forduló
Július 3., péntek
17.30: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport)
20.30: Belgium–Franciaország
6. (utolsó) forduló
Július 6., hétfő
18.00: MAGYARORSZÁG–Belgium (Tv: M4 Sport)
20.30: Franciaország–Finnország
Az állás: 1. Finnország 7 pont, 2. Franciaország 7, 3. MAGYARORSZÁG 6, 4. Belgium 4. Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.