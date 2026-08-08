Kosár: kikapott a britektől az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n
Az U16-os fiú kosárlabda-válogatott öt ponttal kikapott a britektől a szkopjei B-divíziós kontinensviadalon.
Egy vereség és egy döntetlen után szombaton a harmadik csoportmeccsén
71–66-ra kikapott a britektől
az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon.
U16-os fiú B-divíziós Európa-bajnokság, Szkopje (Észak-Macedónia)
D-csoport, 3. forduló
Magyarország–Nagy-Britannia 66–71 (17–15, 17–13, 17–18, 15–25)
A magyar csapat további programja az Eb csoportkörében:
Augusztus 8., szombat 11:00
Magyarország–Nagy-Britannia
Augusztus 11., kedd 21:00
Magyarország–Dánia
A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.
Az U16-os fiúválogatott kerete:
Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik
D-csoport, 3. forduló
Magyarország–Nagy-Britannia 66–71 (17–15, 17–13, 17–18, 15–25)
A magyar csapat további programja az Eb csoportkörében:
Augusztus 8., szombat 11:00
Magyarország–Nagy-Britannia
Augusztus 11., kedd 21:00
Magyarország–Dánia
A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.
Az U16-os fiúválogatott kerete:
Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik
(Kiemelt kép forrása: FIBA)
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