Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Vasas–Zalaegerszeg 3–0

Kosár: kikapott a britektől az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.08.08. 14:15
null
Címkék
kosárlabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
Az U16-os fiú kosárlabda-válogatott öt ponttal kikapott a britektől a szkopjei B-divíziós kontinensviadalon.

Egy vereség és egy döntetlen után szombaton a harmadik csoportmeccsén

71–66-ra kikapott a britektől

az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon.

U16-os fiú B-divíziós Európa-bajnokság, Szkopje (Észak-Macedónia)
D-csoport, 3.  forduló
Magyarország–Nagy-Britannia 66–71 (17–15, 17–13, 17–18, 15–25)

A magyar csapat további programja az Eb csoportkörében:
Augusztus 8., szombat 11:00
Magyarország–Nagy-Britannia
Augusztus 11., kedd 21:00
Magyarország–Dánia

A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.

Az U16-os fiúválogatott kerete:
Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

 

kosárlabda utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: a 9. helyért játszanak az U16-os fiúk a vb-n

Utánpótlássport
2 órája

Wittmann Krisztián 99 százalékig biztos benne, hogy ez lesz az utolsó évada

Kosárlabda
6 órája

Atlétika: Emmanuel Sophia U18-as magyar csúcsot futott az U20-as vb-n

Utánpótlássport
7 órája

Vízilabda: Európa-bajnok az U20-as női válogatott!

Utánpótlássport
17 órája

Kézilabda: az 5. helyért folytatják az U18-as fiúk az Eb-n

Utánpótlássport
19 órája

Németh Zsolt: A sikerélményem az, amikor a gyerek az edzést választja

Utánpótlássport
21 órája

Kézilabda: a 7. helyért játszhatnak a magyarok az U18-as leány-vb-n

Utánpótlássport
21 órája

Kosár: megvan az első győzelem az U16-os fiúknak a B-divíziós Eb-n

Utánpótlássport
22 órája