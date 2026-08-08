Kosár: kikapott a britektől az U16-os fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

Egy vereség és egy döntetlen után szombaton a harmadik csoportmeccsén

71–66-ra kikapott a britektől

az U16-os fiú kosárlabda-válogatott a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokságon.

U16-os fiú B-divíziós Európa-bajnokság, Szkopje (Észak-Macedónia)

D-csoport, 3. forduló

Magyarország–Nagy-Britannia 66–71 (17–15, 17–13, 17–18, 15–25)



A magyar csapat további programja az Eb csoportkörében:

Augusztus 8., szombat 11:00

Magyarország–Nagy-Britannia

Augusztus 11., kedd 21:00

Magyarország–Dánia



A csoportkörből az első két helyezett jut tovább a felsőházba, vagyis a legjobb nyolc közé, és küzdhet meg a feljutást érő első három helyért.



Az U16-os fiúválogatott kerete:

Szöllősi Máté, Szabó-Haklits Márk, Makk Milán, Bajor Zétény, Kiss-Mester Ádám, Halász Olivér Robin, Radnóti Soma, Csécsei Nándor Béla, Pécsi Bence, George Banks Christopher, Lo Cheikh Adam, Wágner Krisztián Patrik

(Kiemelt kép forrása: FIBA)