Női kosárlabda NB I: Győrben nyert a Szigetszentmiklós, otthon a Cegléd

2026.04.11. 20:15
(Fotó: gyorkosar.hu)
A Cegléd hazai környezetben győzte le kétpontos különbséggel a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia együttesét a női NB I alsóházi rájátszásának szombati játéknapján, amelynek során a Szigetszentmiklós az UNI Győr vendégeként nyert szintén két ponttal.

Győrben a hazaiak játékosa, Zsebe-Weninger Virág volt a mezőny legeredményesebbje 27 ponttal, míg Cegléden a vendégek amerikai légiósa, Kirsten Brielle Deans remekelt, aki csapata pontjainak több mint felét szerezve 51 ponttal zárta az összecsapást.

Női kosárlabda NB I, alsóházi rájátszás: 
UNI Győr–BKG-Prima Szigetszentmiklós 90–92 (23–23, 18–21, 27–24, 22–24) 
VBW CEKK Cegléd–Dávid Kornél KA 91–89 (25–18, 23–22, 24–18, 19–31)

A 9-12. HELYÉRT CSOPORT ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K      

Relatív

1. Cegléd

25

9

16

1652–1924

0.680 

34 

2. Székesfehérvár

25

6

19

1837–2227

0.620 

31 

3. Szigetszentmiklós

25

3

22

1579–2222

0.560 

28 

4. Győr

25

3

22

1724–2195

0.560 

28 

 

 

