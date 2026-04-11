Női kosárlabda NB I: Győrben nyert a Szigetszentmiklós, otthon a Cegléd

Győrben a hazaiak játékosa, Zsebe-Weninger Virág volt a mezőny legeredményesebbje 27 ponttal, míg Cegléden a vendégek amerikai légiósa, Kirsten Brielle Deans remekelt, aki csapata pontjainak több mint felét szerezve 51 ponttal zárta az összecsapást.

Női kosárlabda NB I, alsóházi rájátszás:

UNI Győr–BKG-Prima Szigetszentmiklós 90–92 (23–23, 18–21, 27–24, 22–24)

VBW CEKK Cegléd–Dávid Kornél KA 91–89 (25–18, 23–22, 24–18, 19–31)