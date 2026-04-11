Női kosárlabda NB I: Győrben nyert a Szigetszentmiklós, otthon a Cegléd

A Cegléd hazai környezetben győzte le kétpontos különbséggel a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia együttesét a női NB I alsóházi rájátszásának szombati játéknapján, amelynek során a Szigetszentmiklós az UNI Győr vendégeként nyert szintén két ponttal.
Győrben a hazaiak játékosa, Zsebe-Weninger Virág volt a mezőny legeredményesebbje 27 ponttal, míg Cegléden a vendégek amerikai légiósa, Kirsten Brielle Deans remekelt, aki csapata pontjainak több mint felét szerezve 51 ponttal zárta az összecsapást.
Női kosárlabda NB I, alsóházi rájátszás:
UNI Győr–BKG-Prima Szigetszentmiklós 90–92 (23–23, 18–21, 27–24, 22–24)
VBW CEKK Cegléd–Dávid Kornél KA 91–89 (25–18, 23–22, 24–18, 19–31)
|A 9-12. HELYÉRT CSOPORT ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Cegléd
25
9
16
1652–1924
0.680
34
|2. Székesfehérvár
25
6
19
1837–2227
0.620
31
|3. Szigetszentmiklós
25
3
22
1579–2222
0.560
28
|4. Győr
25
3
22
1724–2195
0.560
28
