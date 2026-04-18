Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: motivált és pihent DVTK vár a friss kupagyőztes Sopronra

F. Z.F. Z.
2026.04.18. 10:20
Völgyi Péter, a DVTK edzője úgy véli, lendületben lévő Sopronnal találkozik csapata (Fotó: Czinege Melinda)
Címkék
DVTK Huntherm Sopron női kosárlabda női kosárlabda NB I
A bajnoki döntőért száll harcba a húsvéti Magyar Kupa-hétvégén kulcsjátékosát elveszítő címvédő Sopron és az alapszakaszelső Pécs is, de a tavalyi finalista DVTK kerete sem biztos, hogy teljes lesz.

Radar alatt repült a tavalyi ezüst­érmes DVTK Huntherm az előző hetekben: az egy éve Magyar Kupa-aranyérmes együttes nem jutott be a sorozat négyes döntőjébe (a Pécs a negyeddöntőben kiejtette), így három hete csak edzésekkel készül a Sopron elleni elődöntőre. A borsodi csapat egyetlen vereséget szenvedett az alapszakaszban, így végzett második helyen a szintén egyszer veszítő NKA mögött (a két csapat között a baranyaiak javára az egymás elleni jobb eredmény döntött) és pályaelőnyből kezdi a friss kupagyőztes, tavalyi NB I-es aranyérmes Sopron elleni párharcot.

„Sajnos úgy tűnik, mi sem úsztuk meg, a spanyol Paula Ginzo bokája megsérült a pénteki edzésen, játéka bizonytalan a szombati mérkőzésen – mondta csalódottan Völgyi Péter, a DVTK vezetőedzője. – Meglehetősen furcsa időszakon vagyunk túl, három hete, a Vasas elleni második összecsapás óta nem játszottunk tétmeccset… Taktikai téren sokat tudtunk gyakorolni, de kiestünk a ritmusból, ez nem vitás. A kupa négyes döntőjét két sima győzelemmel megnyerő Sopronnak gratulálok, nyilván ez a siker egyfajta megerősítést jelent és lendületet is adott neki. Papp Klaudiát nagyon sajnálom, kijutott neki ebben az évadban, lemaradt a felnőtt vb-selejtezőről és a 3x3-asról is, remélem mielőbb felépül. A hazai pálya mellettünk szól, nekünk van a legnagyobb szurkolótáborunk, amely most is a segítségünkre lesz. Különleges az idény, többen abbahagyják a kosárlabdát a csapatból az évad végén és én is sportigazgatói szerepben folytatom, speciális érzelmi töltetet ad. Nem beszéltünk róla, de mindenki érzi és tudja, hogy jelentőségteljes lesz az évad befejezése.”

A 13. kupagyőzelmével idehaza egyedüli csúcstartóvá előlépő Sopronnál biztosan hiányzik az említett Papp, aki az előzetes tervek szerint ezt a párharcot még kihagyja. A másik ágon az alapszakaszgyőztes Pécs a Szekszárdot kiejtő TFSE ellen hazai pályán kezd, de a Sopronhoz hasonlóan szintén kulcsjátékosát veszítette az MK-ban: a cseh válogatott center, Julia Reisingerová szenvedett súlyos térdsérülést és ebben az évadban már nem lép pályára, ám így is a baranyaiak számítanak favoritnak.

KOSÁRLABDA
NŐI NB I
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK
17.00: DVTK HunTherm–Sopron Basket 
18.00: NKA Universitas Pécs–TFSE

 

