Női kosár NB I: csaknem hét év után távozik a TFSE vezetőedzője

Hegedűs Péter az idény végén távozik a női kosárlabda NB I-ben szereplő TFSE vezetőedzői posztjáról.
A fővárosi klub honlapjának beszámolója szerint Bozsó Ádám másodedző sem marad a szakmai stáb tagja.
Hegedűs csaknem hét éve dolgozik a TFSE-nél, a vezetőedzői posztot 2023 ősze óta tölti be. A csapat előbb a hetedik, majd az ötödik helyen végzett az élvonalban, az idén pedig 43 év után ismét az elődöntőbe jutott. Az NKA Universitas Pécs elleni párharc jövő szombaton kezdődik.
„Egy sikeres korszak végén az edzői stáb és a vezetés közösen jutott arra a következtetésre, hogy elválnak útjaik. A folytatás helyett edzőink számára a továbblépés áll közelebb szakmai ambícióikhoz” – áll a közleményben.
Legfrissebb hírek
Kosárlabda
2026.04.02. 11:39
