Női 3x3-as vb-selejtező: a tavalyi ezüstérmessel is összecsapnak Varsóban a mieink

Jakab Máté szövetségi kapitány csapata – Börödy Vivien, Tóth Franka, Dávid Mia, Szerencsés Tamara összetételben – a múlt vasárnap vívta ki a vb-szereplés jogát a szingapúri selejtezőtornán. Ott a mieink a csoportküzdelmek során Egyiptomot 21–18-ra, Litvániát pedig hosszabbítás után 16–15-re verték meg, majd a rájátszásban a házigazdák 21–13-as legyőzésével szereztek kvótát a varsói világbajnokságra.

A csoportok sorsolásán aztán alaposan „belehúzott” a nemzeti csapat, amely tavaly júniusban két győzelemmel és három vereséggel a 12. helyen zárt az ulánbátori világbajnokságon. A leendő ellenfelek közül akkor az ausztrálok ötödikek, az amerikaiak hatodikak, míg a spanyolok hetedikek lettek, a rendező mongolok pedig egészen a döntőig meneteltek, ahol a hollandok állították meg őket.

Jakab Máté azzal kezdte nyilatkozatát az MTI-nek, hogy örül annak, hogy ilyen erős csoportba került a csapata.

„Nagy kosarasnemzetekkel fogunk találkozni, az amerikaiak olimpiai és háromszoros világbajnokok, az ausztrálok két vb-bronzot szereztek, a spanyolok pedig másodikak voltak a párizsi játékokon. Egyelőre nehéz jósolni, mert nemsokára kezdődik a WNBA-szezon, így az amerikaiak várhatóan nem a legerősebb kerettel jönnek, a spanyoloknál generációváltás zajlik, abban viszont biztos vagyok, hogy fogunk meglepetéseket szerezni. A mi összetételünkről korai lenne beszélni, egyelőre nyitott a küzdelem minden helyért” – jelentette ki a szakvezető, hozzátéve, hogy május végén találkozik a keret egy néhány napos budapesti edzőtáborozáson.

A nemenként húszcsapatos vb-nek június 1. és 7. között ad otthont a lengyel főváros.

NŐI 3x3-as KOSÁRLABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

SELEJTEZŐ, CSOPORTBEOSZTÁS

A-csoport: Hollandia, Lengyelország, Csehország, Azerbajdzsán, Madagaszkár

B-csoport: MAGYARORSZÁG, Spanyolország, Egyesült Államok, Ausztrália, Mongólia

C-csoport: Kína, Németország, Olaszország, Lettország, Fülöp-szigetek

D-csoport: Franciaország, Kanada, Japán, Ukrajna, Litvánia